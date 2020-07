Il richiamo della natura è più forte che mai. Pensando alle vacanze, dopo i lunghi mesi di lockdown, le località immerse nel verde, lontane dai centri affollati sono le più ambite. Rivalutati in questa estate del Covid le mete slow come i borghi fuori dalle solite rotte e destinazioni incastonate tra le montagne. Tutti luoghi dove dedicarsi ai cammini nei boschi, alle attività tra le vette e ritrovare la connessione con l’ambiente.

Questo è proprio il momento per riscoprire luoghi isolati geograficamente, ma autentici, con spazi aperti e un grande senso di accoglienza. Accoglienza che si trova negli alberghi diffusi in chalet disseminati nella vegetazione, glamping con tende e lodge sospesi sull’acqua. Insomma piccoli grandi gioielli dell’ospitalità per sentirsi sicuri di viaggiare ed essere totalmente liberi. Mondointasca vi segnala alcune di queste mete slow dove trascorrere una vacanza in sicurezza e in piena libertà.

Mete slow: le terrazze nel vigneto

Nel paesino di Kranebitt (BZ) all’Haller Suites & Restaurant, poche camere e suite con le loro terrazze e vetrate sospese su filari di vite guardano dall’alto Bressanone. Kranebitt è un luogo di vignaioli ostinati, di amanti dell’enogastronomia e di quanti vogliono ritrovare la libertà della vita all’aria aperta. Un posto fuori dalle solite rotte.

Le stanze sono incorniciate in un’architettura a terrazzamenti dagli ampi spazi, fatta di legno di larice e vetrate, esperienza continua nel vigneto. Ad inebriare i palati, ci sono i piatti ricercati del ristorante AO, a base di ingredienti del territorio e dei masi. La colazione è servita in terrazza o in suite. L’aperitivo è a base di calici d’autore e piatti sfiziosi. (Info: www.byhaller.com/it/)

Mete slow: Glamping luxury sospeso sui laghi

Tende luxury ed eleganti lodge indipendenti sospesi sull’acqua. Incastonati nella magia di un paesaggio dipinto da laghi e rigogliosa vegetazione. Laghi Nabi è un luogo di rigenerazione, una grande area naturalistica sul Litorale Domizio in provincia di Caserta. In quest’oasi il distanziamento sociale è naturale. Il Glamping è fatto di strutture ecosostenibili dove godere della libertà di una vacanza in campeggio ma con i confort di un hotel.

La colazione si fa sul pontile di legno della tenda. Si può prendere la bici e pedalare per lunghi km nella prima Oasi Naturale della Campania. Tra le attività: andare a cavallo, rilassarsi in pedalò e canoa sui laghi; oppure in kayak, praticare birdwatching, yoga e pilates sul prato. Poi al tramonto ammirarlo dondolandosi su un’amaca e condividere una cena romantica o in famiglia servita in tenda. (Info: www.laghinabi.it)

Mete slow: tra le acque smeraldo di Chia

Pochissimi ombrelloni e grandi spazi, per godere in libertà dello spettacolo offerto da acque smeraldo, graniti e dune di sabbia, ginepri secolari, piante di elicriso e mirto che creano un paesaggio primordiale di rara suggestione. La spiaggia di Su Giudeu, a Chia nel sud della Sardegna in provincia di Cagliari si raggiunge a piedi nudi dall’Hotel Aquadulci. Un albergo immerso in un giardino mediterraneo tra aromi di fiori e di mare.

Un luogo che sembra fuori dal tempo. Qui, dove la natura è rimasta intatta è facile mantenere le distanze dedicandosi al relax sotto il sole, alle passeggiate a piedi e a cavallo seguendo le forme del mare. scoprendo dune e lagune, calette incantevoli, giochi di luce sulle rocce modellate dal vento e dalle onde. Ma anche scoprire la magia dei sapori mediterranei.

Mete slow: la Dolce Vita sul mare di Cesenatico

Meta slow nella terra della Dolce Vita e nella città marinara Bandiera Blu con il più alto rapporto di spazi verdi di tutta la Romagna. I Ricci Hotels, Family Resort e Bike Hotel di Cesenatico, ad un passo dalla spiaggia e dai parchi, incarnano l’accoglienza ideale per gli amanti del mare. Ampi spazi e grandi sale da pranzo, giardini e terrazzi garantiscono distanze e libertà. Camere spaziose dotate di cucinotto per la famiglia e la possibilità di ricevere la cena in camera.

Larghe piscine con spazi solarium fanno sentire tutti al sicuro. Inoltre, la ristorazione è à la carte, il nuovo sistema digitale consente di entrare in camera con lo smartphone. Il check in per la chiave e i dati si puossono inserire anche da casa online, prima di arrivare. A 13 km da Cesenatico, il Podere La Fattoria di Canonica (RN) dei Ricci Hotels, è il modo alternativo per la vacanza al mare. Si tratta di un grande casolare in stile antico con appartamenti ristrutturati con cucina e mobili nello stile delle case di campagna. (Info: www.riccihotels.it)

Mete slow: albergo diffuso nella natura primitiva

I viaggiatori in cerca di spazi all’aria aperta e mete insolite ameranno l’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice in provincia di Isernia. Il piccolo paesino del Molise al confine con l’Abruzzo si distingue per le sue pratiche sostenibili di rigenerazione del territorio. Casette in pietra e legno, tutte indipendenti, alcune con soggiorni e cucine attrezzate, altre con camini e soppalchi.

Intorno un incantevole paesaggio disegnato da cime e boschi, dal fiume Sangro e dalle mele biologiche Melise. La colazione si fa sulle terrazze delle case che si arrampicano armoniche su una collina e i gustosi piatti del ristorante Il Tartufo si possono assaporare nella grande sala ristorante o ricevere direttamente “in camera”. L’albergo diffuso è nato dal recupero di case e stalle abbandonate. (Info: www.borgotufi.it)

