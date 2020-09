Remise en forme contro l’invecchiamento cutaneo

Dermophisiologique Skin Perfection DermO3 e VitaC è una linea studiata per il potenziamento e la stimolazione del metabolismo cutaneo. Garantisce alla pelle il ritrovamento del suo equilibrio fisiologico, ne ripristina le funzioni naturali, aumentando la vitalità cellulare. Ideale per preparare la cute a rispondere al trattamento specifico.

VitaC è un siero attivo alla vitamina C 25% + acido ialuronico per un’azione antiossidante e sintesi del collagene. Un siero dalla texture morbida e setosa al tatto e di rapido assorbimento. La presenza di Vitamina C idrosolubile garantisce un’azione antiossidante e ristrutturante. La Vitamina C lipofila, invece, svolge nella cute un’azione anti-aging, bloccando e rallentando la formazione di radicali liberi e stimolando la sintesi di collagene.

VitaC Siero contrasta l’invecchiamento cutaneo, atonie e previene le smagliature, rendendo la pelle più idratata ed elastica.

Dermo O3 è un Olio Attivo Ozonizzato, attivo negli inestetismi cutanei. Le sue capacità ossigenanti riequilibrano il film idrolipidico epidermico, idrata e protegge la pelle dagli agenti esterni e crea nelle cellule una reazione antiossidante, ottenendo di fatto un benefico effetto anti-age.

www.dermophisiologique.it/ita/

Goji e Keratina per il trattamento dei capelli colorati

Che sia per nascondere qualche capello bianco, o sia per rinnovare il nostro look, colorare i capelli è diventata una vera e propria tendenza. Bottega Verde propone due novità che arricchiscono l’ampio assortimento capelli. Si tratta di Goji e Keratina, linea composta da 5 referenze studiate per la cura dei capelli colorati e trattati; mentre lo shampoo antigiallo Orchidea e Riso è dedicato ai capelli bianchi, grigi o decolorati. Protagonisti, come sempre, anche in questi prodotti, sono gli ingredienti naturali e le loro proprietà funzionali.

La linea Goji e Keratina combina le proprietà ricostituenti e rivitalizzanti della Keratina con il potere antiossidante delle bacche di Goji. Estratto di Orchidea ed estratto di Riso sono gli attivi principali dello shampoo per capelli grigi o bianchi capace, grazie al suo pigmento viola, di ravvivare l’intensità delle tonalità fredde. Lavaggio dopo lavaggio la chioma appare più sana e curata e il colore acceso e vibrante.

www.bottegaverde.it

Remise en forme con la linea di deodoranti per il fitness

Che sia running, tennis, spinning o sollevamento pesi… l’importante è muoversi e allenarsi! E allora affidiamo la nostra bodycare, pre e post fitness, a prodotti specifici studiati dagli sportivi per gli sportivi come quelli creati da Adidas. Durante e dopo l’attività sportiva il “must-have” è la linea di dedoranti Adidas Pro Invisible per lui e per lei. Con una formula valutata la migliore dagli atleti, proteggono dal sudore e dall’odore per 48h, hanno il 96% di protezione anti-batterica e il 62% di riduzione degli aloni sui vestiti. Ideale per chi pratica sport e vuole affrontare le sfide senza preoccupazioni con una protezione invisibile e sicura. E per la doccia di fine allenamento tante le proposte “for him” tra cui scegliere a seconda delle proprie esigenze.

La linea Adidas Ice Dive ad esempio offre un’ondata di freschezza glaciale, una fragranza, legnosa e agrumata, aperta con le note di agrumi freschi, mescolate con anice stellato, lavanda e foglie di menta.

Active Start Body Hair Face è un Gel doccia bagnoschiuma 3 in 1: idrata il corpo, deterge il viso e si prende cura dei capelli. Arricchito con Pro-Vitamina B5 per rivitalizzare il corpo. La fragranza contiene note di menta e limone, abbinate a legno di cedro e muschio. Formula dermatologicamente testata, rispetta il pH della pelle, adatta per l’uso quotidiano.

www.adidas.it/

Remise en forme: Mela & Menta bio per un’ottima idratazione

Biofficina Toscana, marchio eco bio per il Km 0 da oltre 10 anni agisce con un unico credo: valorizzare il patrimonio naturalistico della Toscana e sostenere i produttori locali. Curati con procedimenti biodinamici si coltivano piante e fiori, fonti primarie di Biofficina Toscana. Per idratare a fondo la pelle senza appesantirla, ecco Mela e Menta bio toscani che Biofficina Toscana trasforma, associandoli a sfere di Vitamina E.

Nel suo preparato Gel idratante Oil Free fresco, leggero e di rapido assorbimento, disseta la pelle e la purifica grazie alla mela ricca di sali minerali e betacarotene e alla menta, dalle proprietà lenitive, decongestionanti e purificanti. Una miscela di umettanti unita a piccole sfere di Vitamina E è perfetta per idratare a fondo la pelle senza appesantirla. Disponibile in selezionate profumerie, farmacie, erboristerie.

www.biofficinatoscana.it

Leggi anche: