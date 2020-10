Confortevole l’homewear ispirato alle località di montagna

Il nuovo homewear Autunno/Inverno 2020/2021 firmato Jadea arriva giusto in tempo! Soffice, morbido, caldo, confortevole: ecco gli aggettivi che descrivono perfettamente questa selezione di capi. La sensazione di comfort è sottolineata da tessuti di qualità che regalano una vestibilità unica. Jadea Home si esprime in sette serie per la stagione invernale: ognuna è ispirata alle rinomate località della montagna, unendo stile e praticità.

Courmayeur è la collezione in stile casual composta da pigiami e tute. Sestriere, propone print a quadri su maxicamicie con morbido taschino a contrasto. Champoluc, in bordeaux e blu, interpreta una trama a righe verticali. La serie Cortina è la massima espressione della confortevolezza, con maxi camicie nelle sfumature del military e del grigio. St.Moritz è contraddistinta dai delicati colori nocciola e jeans. Per chiudere con La Thuile, una serie di caldissime tute, giacche e gilet in ecopelliccia, nei toni del grigio e del pesca.

La collezione di homewear è contraddistinta da una tavolozza cromatica che privilegia colori dal mood autunnale. Si va da quelli più tenui come il grigio, il panna, l’antracite, a quelli più ricchi come il military, il bordeaux e il jeans.

Confortevole e “intimamente liberi”

Alpina propone taglie sino alla 60, una gamma di proposte molto articolata e un’ampia palette di colori e fantasie. Questo è il mondo di pj del brand che dal 1926 fa di “Intimamente liberi” la propria filosofia di comfort per il nightwear come per l’underwear. Scegliere un capo Alpina significa spaziare tra design, colorazioni e fantasie diverse, selezionando quelli che meglio interpretano le proprie esigenze di comfort e gusto.

Se i pigiami invitano ad arrendersi al richiamo di Morfeo, la tuta zippata in ciniglia, la vestaglia Punto Milano e quella abbottonata in pile con collo montante sono invece pensate per momenti di relax domestico. Una dimensione benessere che punta all’agio estremo. Le tonalità rosa, inchiostro, ciliegia, lilla e le fantasie pied poule, soft animalier, fiori sono il tratto distintivo dei capi donna.

La collezione per “lei” è però molto di più di un ricercato mosaico di colori e disegni. In alcune proposte il confine tra Nightwear e Homewear è infatti labile e suggerisce utilizzi trasversali. Ne sono esempi la giacca-maglia solo bottoni e collo montante con fantasia maxi-vicky, il micropile dei pantaloni in Principe di Galles. In alternanza alla maglia abbinata, il total jacquard a stampa soft animalier utilizzato per maglie con morbido collo rivoltato o montante e giacche-notte.

Confortevole suggestione d’autunno

L’intimo Verdissima per l’autunno-inverno si distingue per le scelte cromatiche dalla personalità forte e vibrante, le stampe decise, i tessuti leggeri e iperfemminili. Una collezione declinata in molteplici modelli che dialogano perfettamente con le proposte easywear del brand, per un total look – dentro e fuori casa – irrinunciabile. Di assoluta tendenza la proposta animal print in leggera microfibra pelleovo con profili in pizzo nelle nuance avorio, ottanio e malva. Sensuale, ironico e graffiante, il ghepardo è protagonista anche dei capi da notte in raso, per le più modaiole – come il pigiama taglio maschile, la camicia da notte a sottoveste e la vestaglia corta – o nel modal, per un classico rivisitato.

La delicata stampa pois con inserti in tulle plumetis è resa leggera e spensierata dalla scelta cromatica: avorio/rosa antico, malva/petalo, piombo/phard; coi fiocchetti a contrasto, rendono questa serie ironica e sensuale. Allo stesso modo i capi coordinati per la notte in caldo cotone, per un abbraccio morbido e stiloso. Novità assoluta la proposta nightwear in raso all’esterno e caldo cotone sulla pelle. Perfetto connubio tra eleganza e comfort che saprà conquistare anche le più esigenti. Super trendy le camicie da notte con spacchi laterali o il pigiama taglio maschile e la vestaglia a kimono, declinati nella palette phard, piombo e l’inedito cognac, dal mood vagamente vintage.

Confortevole in una declinazione artigianale

Haimēwy Project mira a reinterpretare lo sportwear conferendo alla dimensione sporting accenti più casual e classy. Nella prima collezione di debutto prêt-à-porter 20/21 confluiscono la cultura sartoriale e il savoir faire proprio del Made in Italy. Il risultato è una combinazione equilibrata fra ricerca, eccellente manifattura e styling creativo. La produzione è affidata ai migliori laboratori manifatturieri nel cuore della Toscana per realizzare capi in tessuti di alta qualità e morbidi cotoni. Insieme alle proprietà di calore e sofficità, mantengono, in virtù del design e dello stile, una linea armoniosa, raffinata e glamour.

La prima collezione 20/21 si compone principalmente di felpe con cappuccio e pantaloni di morbidissimo cotone dal fit estremamente confortevole; ideali per daywear o per fresche serate casual. Ciascun capo riprende il logo haimēwy Project, realizzato con le più moderne tecniche di ricamo per renderlo morbido e tridimensionale. L’attitude chilling dell’intera collezione è enfatizzata dalla palette cromatica, tutta giocata su tinte coloniali e sfumature naturali, come il color pesca, latte e castagna.

