Molte delle persone che sono state costrette a rimanere a casa a causa della pandemia hanno dovuto trovare un modo per passare tutto il tempo libero che improvvisamente avevano a disposizione. Mentre alcuni si sono rivolti alla pasticceria o all’eLearning per imparare a suonare un nuovo strumento, altri si sono buttati sul gioco. Questo ha portato a un’esplosione del settore gaming sia offline sia online. Alcune persone hanno anche passato il loro tempo a guardare spettacoli nuovi e vecchi sulle loro piattaforme di streaming online preferite, il che ha portato a un’esplosione anche in questo settore. Quindi, che cosa riserva il futuro a questi due tipi di streaming online? Ecco alcune tendenze da tenere a mente.

Un passaggio allo streaming online

C’è molto da guardare sui media tradizionali, ma c’è tutto un nuovo mondo da esplorare online. Per questa ragione, molte persone si sono rivolte ai servizi di streaming online per notizie, intrattenimento, sport e altre categorie di contenuti. Questo ha portato a un aumento del numero di ore passate a guardare programmi in streaming così come un aumento dei contenuti messi a disposizione da queste piattaforme.

Grazie alla comodità dello streaming online e alla maggiore quantità di contenuti disponibili, molte persone dicono che non torneranno ai media tradizionali. Ciò significa che continueremo a vedere una crescita in questo settore, anche molto tempo dopo che le persone saranno tornate al lavoro.

Lo streaming rimarrà popolare

Molte persone che amano i contenuti online si divertono a guardare gli streaming di altre persone. Può trattarsi sia di streaming in diretta di video o di altri contenuti presenti nella vita dei loro streamer preferiti. Con molte persone già introdotte allo streaming online e interessate alla vita e ai contenuti dei loro streamer preferiti, molti continueranno a guardarli anche se le ore saranno ridotte.

L’aumento della popolarità dello streaming online, che si tratti di giochi o di altri contenuti, ha attirato molto interesse. Questo, combinato con il fatto che molti streamer guadagnano una discreta quantità di denaro facendolo, è la ragione per cui continueremo a vedere il numero di streamer aumentare. La barriera all’entrata per entrare a far parte di questo mondo si è abbassata, visto che gli unici requisiti di cui hanno bisogno i nuovi streamer sono possedere un computer decente, uno dei migliori streaming webcam disponibili e una connessione internet funzionante.

Più piattaforme di streaming e segmentazione dei contenuti

Le aziende che hanno già visto il successo di servizi come Netflix e Hulu sanno che è possibile guadagnare molto tramite questi servizi. Ciò significa che in molti stanno cercando di entrare in questo settore e che altrettanti ci riusciranno. Il risultato sarà un aumento dei servizi disponibili per i consumatori e una maggiore frammentazione dei contenuti, dato che ogni servizio cercherà di differenziarsi.

In alcuni casi, però, nuovi servizi di streaming combinerà il contenuto come Netflix ha fatto in passato. Un grande esempio è Peacock negli Stati Uniti, che sta già fornendo contenuti di altri produttori e studi di produzione sulla sua piattaforma. Lo streaming online è molto interessante perché c’è la sensazione che il settore non sia ancora del tutto saturo. Questo significa che c’è molto che possiamo aspettarci da questa industria, e monitorare le tendenze può darci un’idea di che cosa aspettarci.

