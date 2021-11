Fragranze preziose racchiuse in una goccia di profumo

Goccia di profumo Oriana, euforica e solare

Unica e irresistibile, Oriana, come tutte le fragranze di Parfums de Marly è piena di riferimenti e in brillante equilibrio tra tradizione e innovazione. Il gusto del XVIII secolo di crema di latte montata che diventa crema chantilly. Un sapore nuovo grazie all’impareggiabile audacia del suo fondatore e direttore artistico Julien Sprecher. La piramide olfattiva di questa fragranza femminile gourmand, floreale, fruttata è stata concepita come un gioco di texture. Gli ingredienti più nobili della profumeria si uniscono a molecole rivoluzionarie nell’esaltazione di un bouquet rosa intenso.

Le note di testa di Oriana – firma agrumata di Parfum de Marly – annuncia un cuore soave di fiori d’arancio e ribes nero. Nel cuore, croccante come una glassa, un lampone è posto sulla dolcezza ariosa della crema Chantilly e incredibile Marshmallow. Una nota di base di malva muschiata (Ambretta), usata nel XVIII secolo per profumare e incipriare i capelli, distilla una sensazione fresca e pulita mentre il Musk, caldo e confortante, crea una sottoveste gonfia come un bozzolo. Il flacone sintetizza in maniera perfetta la fragranza: l’affascinante bottiglia di Parfums de Marly si veste di fucsia. Il marchio è distribuito in esclusiva in Italia da Finmark.

Goccia di profumo: preziosa creatività di Jacques Zolty

Sorprendenti, frizzanti e avvolgenti le proposte di Jacques Zolty inconfondibili per la loro cifra eccentrica e sofisticata. Tra queste ricordiamo Cubata. Una goccia di profumo che contiene l’essenza di Cuba, i suoi sigari, un piacere puro, quasi divino; oppure JZ dedicata ai viaggiatori che si lasciano condurre verso nuove mete, alla scoperta di confini inesplorati, guidati unicamente dal proprio sguardo curioso. Oppure Crazy Belle che in ogni goccia di profumo racconta delle notti parigine. Intenso, elegante, unico. Una mano accarezza, una voce dolce parla nell’orecchio, una scintilla corre nelle vene. Irresistibile annegare in un vortice fluttuante di musica, rossetti, sguardi fatali, schiene nude, suole rosse.

Un frizzante Bergamotto flirta con i toni speziati dell’Elemi, mentre il Pepe Rosa fa sognare al primo respiro e aumenta l’esplosività di un cuore narcotico di Gelsomino, un elegante e lussuoso Ciclamino, cullato tra un succoso nettare di Pesca e la freschezza degli Accenti Acquatici. È lo spirito fluttuante di una notte che conquista all’istante, riscaldata dal Legno di Sandalo e da una vibrante Ambra, con sussurri di Muschio Fruttato, che aggiungono un pizzico di sensuale follia. Distributore esclusivo per l’Italia HIC Beauty S.r.l.

Goccia di profumo in confezioni minimal



Ecosostenibili grazie alla scelta di packaging secondario completamente in carta, un tappo in legno sapientemente lavorato a mano da artigiani della costiera amalfitana: i Profumi Maison Iannē appaiono preziosi e rispettosi dell’ambiente. La qualità delle essenze naturali che compongono ogni fragranza avvalora l’impegno che Maison Iannē ha impiegato nella ricerca per sviluppare questo progetto che, come la Costiera Amalfitana è una “chicca” tra le numerose meraviglie Made In Italy.

La fragranza Sunoon è calda e avvolgente come il sole a mezzogiorno. Il tocco delicato e floreale dello Ylang Ylang e della Tuberosa e la dolcezza fruttata del cocco e dell’albicocca avvolgono il cuore misterioso di Sunoon in modo raffinato. Moonight invece è una fragranza intensa e sensuale come la luna piena. La notte è vicina e le stelle vestono il cielo. Lei è bellissima e sicura di sé, indossa uno spruzzo di Moonight, pronta ad attirare l’attenzione di tutti. Moonight è la fragranza femminile per eccellenza, con un sillage iconico e misterioso. Le sue note potenti seducono e lasciano un segno indelebile. Distribuiti da Omnia luxury trade.

Goccia di profumo Mariduci, tra note acquatiche e accenti floreali

La terra d’origine, la Sicilia, i pomeriggi d’estate trascorsi tra terra e mare sono la fonte d’ispirazione che hanno portato Fabio Lo Coco, insieme con il maître parfumeur Nicola Bianchi, a creare Mariduci. Una Eau de parfum che contiene il sentore – verde, rinfrescante, acidulo – sprigionato dalle piante calpestate nell’enfasi del gioco, la salsedine portata dal vento, l’aroma dei fiori selvatici in boccio, la pelle scaldata dal sole intenso di metà pomeriggio. Un perfetto equilibrio tra note acquatiche, accordi di terra e accenti floreali.

Creata a quattro mani, è un sillage indefinibile, che sfugge a ogni definizione. Contiene accenti fioriti senza essere un floreale, ammicca al mondo gourmand ma dosa con sapienza dolcezza e sapidità. Vi convivono la trionfale irruenza dell’ylang ylang, l’appagante polposità del dattero, la fresca malizia del gelsomino, la peccaminosa gourmandise della prugna selvatica, l’esplosiva irriverenza del galvano (www.fabiolococofragrance.com).

