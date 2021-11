Firenze: BTO2021 nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

Sta per tornare a Firenze, in presenza e online, BTO – Be Travel Onlife, evento guida in Italia sulle connessioni tra turismo, innovazione e tecnologia. Questa 13a edizione ha scelto di continuare le riflessioni sul concetto di ‘Onlife’, della capacità di adattamento, di cui si è discusso nell’ultima edizione. Capacità di adattamento che diventa ancora più attuale in tempi di post pandemia. BTO2021, come riferito in conferenza stampa, si snoderà in 5 giornate tematiche. Sarà un viaggio tra innovazione e ospitalità che porterà a Firenze alcuni tra i più importati attori del settore. Alcuni interverranno in collegamento e altri si paleseranno davanti agli ospiti in forma di ologramma.

Il tema che farà da filo rosso degli oltre 100 appuntamenti in programma è “New Frictionless World”, letteralmente “un nuovo mondo senza attrito”, che è anche un augurio per il futuro come spiega il direttore scientifico di BTO2021, Francesco Tapinassi. “La semplificazione delle esperienze digitali è il segreto del successo delle principali piattaforme online”, dice Tapinassi. “Il modello organizzativo incentrato sulla costruzione di punti fluidi, senza attriti e complessità, potrà diventare un esempio anche nella generazione di destinazioni, strutture ed esperienze turistiche per il viaggiatore contemporaneo. Un augurio quindi quello di un ‘new frictionless world’ nel turismo, partendo dalla fine del più grande ‘attrito’ degli ultimi decenni, la diffusione del Covid-19”.

BTO2021 a Palazzo Vecchio

Le giornate tematiche – Il taglio del nastro è in programma il 24 novembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze con due sessioni di lavoro: “Visione”, con ospiti da tutto il mondo e “Focus”, in cui i verranno fornite alcune anticipazioni dei quattro temi principali (innovazione digitale, destinazioni, cibo & vino, ospitalità) attraverso delle tavole rotonde a cui parteciperanno alcuni dei relatori che si ritroveranno poi nei giorni successivi. Le sedi di Nana Bianca e della Camera di Commercio di Firenze ospiteranno poi le quattro giornate tematiche, da seguire anche online. Nel dettaglio, il 25 novembre è Innovazione digitale, il 26 novembre è Destinazione, il 29 novembre è Cibo & Vino e il 30 novembre è Ospitalità.

BTO – Be Travel Onlife è un marchio di proprietà di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. L’organizzazione è affidata a Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana.

Info: www.bto.travel

