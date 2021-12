La festa delle feste che chiude l’anno è arrivata

Deichmann Party collection 2021: i must have più glamour per le feste

Tutte pronte a celebrare le festività natalizie e la fine dell’anno con la Party Collection Deichmann 2021. Una palette di colori audaci e scintillanti caratterizza la collezione più glam dell’anno: brillanti glitter oro o argento; il sempre elegante nero; l’audace rosso da abbinare ad outfit originali per momenti speciali e indimenticabili.

La Party Collection comprende un’ampia selezione di modelli perfetti per completare i look delle feste. Per esempio pumps con tacco alto, décolleté e sandali glamour dai trend e design più attuali. Scarpe da indossare in abbinamento a party dress mini, midi o lunghi valorizzati da scollature, trasparenze, ricami preziosi o dettagli cut-out. I nuovi modelli della Party Collection sono disponibili in tutti i negozi Deichmann e sull’online shop.

Feste: la prima collezione eyewear Philipp Plein e De Rigo Vision

Dirompente, iconica e originale: nasce la prima collezione eyewear firmata Philipp Plein e realizzata con De Rigo Vision. Un incontro speciale, non una semplice collaborazione, tra le due ambiziose realtà del fashion internazionale. La nuova linea eyewear di De Rigo combina savoir faire tecnico e qualità con l’estetica inconfondibile e i codici innovativi del marchio Philipp Plein.

Philipp Plein eyewear rivoluziona la grammatica dell’occhiale, con un design di forte personalità. L’interpretazione poliedrica del logo – proposto per esteso e in versione monogramma – rappresenta il leitmotif dell’intera collezione insieme agli altri elementi iconici del brand tra cui teschi, cristalli e borchie. La collezione è composta da 33 modelli, 19 da sole e 14 da vista. A livello globale sarà distribuita attraverso la rete vendita di De Rigo che comprende i più prestigiosi negozi di ottica e i department store del mondo, oltre che nelle boutique Philipp Plein. (www.derigo.com)

Feste: il poncho da sera di Schneiders Salzburg

Il poncho, indossato da sempre dalle popolazioni indigene dell’America Meridionale, malgrado abbia da sempre avuto connotazioni etniche e colori sgargianti, il poncho ha saputo conquistare anche la moda. Anche per le glam addicted più diffidenti, è il prezioso e caldo alleato di chi ha gusti estremamente raffinati. Pure Schneiders Salzburg si è lasciato sedurre, trasformandolo in un capo elegante, perfetto per i giorni di festa e le occasioni importanti. Basta immaginare di essere, per esempio, a teatro e di indossare un bell’abito di seta, fluido e sinuoso: il poncho del brand salisburghese appoggiato sopra eviterà di sgualcirlo, lo lascerà intravvedere dall’apertura centrale, manterrà il corpo al caldo ma senza infagottare.

Il poncho di Schneiders è nato da un know how che conta su 75 anni di storia. È realizzato in un filato di lana dal peso ideale, che cade con un movimento morbido, ma dal volume contenuto; si completa con un collo di volpe blu che accarezza, scalda e nobilita ancora di più questo breve, chiccosissimo mantello. L’utilizzo su mise da red carpet non è l’unico possibile. Si può indossare su camicia e pantaloni classici, su dolcevita e jeans e perfino, perché no, su maglietta a maniche lunghe e joggers (magari nella variante blu navy). Il poncho con collo di volpe eleva l’outfit, regalandogli un’allure aristocratica e chic, qualsiasi essa sia.

Feste: gioielli e orologi firmati Chiara Ferragni

Dallo stile più cool a quello più romantico, la nuova collezione di Gioielli Chiara Ferragni si può definire di un’eleganza ribelle. Eleganza che rispecchia il mondo della donna di oggi, sempre attente al proprio stile. Hip, glamour e colorata: la collezione di orologi Chiara Ferragni esprime al meglio lo stile cool e trendy del brand.

Davvero identificativo l’orologio con cassa 32 mm finitura gold, pietre rosa sulla lunetta, dial guilloché con cristalli rosa agli indici, cinturino in pelle rosa. Oppure, più prezioso, l’orologio con cassa 32 mm finitura gold, cristalli baguette sulla lunetta, dial gold con cristalli baguette agli indici cardinali, bracciale in acciaio finitura gold.

