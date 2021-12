Guida astrologica per cuori… che amano viaggiare

Cosa ci riserverà il nuovo anno in tema di viaggi? Sarà finita la pandemia? Potremo ritornare a muoverci liberamente e a viaggiare? Siccome la scienza e noi umani non conosciamo le risposte, forse è il caso di affidarsi agli astri. Interpelliamo le stelle per farci indicare la via per il soggiorno perfetto, a misura di segno zodiacale.

Partiamo dal viaggio relax per chi ha “Saturno contro” a quello romantico per i fortunati che vedranno il transito di “Giove nella Settima Casa”. Che si creda o meno nell’oroscopo, può essere la buona occasione per regalarsi una meritata vacanza. In ogni caso un modo per farci sperare e sognare un anno più sereno.

ARIETE – Guida per cuori che amano viaggiare



È un cielo fortunato quello dell’Ariete, che con bellissimi transiti si impegnerà nel 2022 a rendere felici i nati sotto questo segno. Gli Ariete saranno molto combattivi e ispirati per raggiungere i loro obiettivi. L’unico rischio potrebbe essere quello di trascurare gli affetti, facendo scoppiare tensioni col partner. Il consiglio delle stelle è dedicare un po’ di tempo alla persona amata, magari stupendola con un soggiorno su misura di coppia. Il posto del cuore potrebbe chiamarsi Aquadulci nella parte Sud della Sardegna. Esattamente in provincia di Cagliare a Chia, zona intatta e selvaggia vicina al mare cristallino, in un hotel dove farsi viziare tra i massaggi nel gazebo in giardino, la grande piscina nel verde, le eccellenze della gastronomia locale e camere eleganti e intime con vista mare o dotate di un giardino privato.

TORO – Guida astrologica

Per i nati sotto il segno del Toro c’è voglia di cambiamento. Un valido aiuto lo fornirà Giove, grazie a un’infusione di fiducia e voglia di agire. Sono attese nuove opportunità ma bisogna lasciarsi guidare sia dalle emozioni sia da un pizzico di follia creativa. Da cogliere al volo l’opportunità di creare con le proprie mani e di sperimentare il nuovo… dove? All’Executive Spa Hotel, smart hotel di lusso a Fiorano Modenese nel cuore della Food Valley.

Ci si potrà divertire con le esperienze gastronomiche proposte dall’hotel. Si va dai corsi di pasta fresca con la sfoglina, ai corsi di pasticceria, dalle visite guidate all’Acetaia Sereni o al caseificio dove si produce il Parmigiano Reggiano, fino alle cene esclusive. Il ristorante ALTO sul rooftop dell’hotel propone un menu degustazione creativo servito dallo Chef Mattia Trabetti.

GEMELLI – Solo cose belle

I Gemelli devono ringraziare Marte, che da agosto farà la sua comparsa nel segno e vi rimarrà fino al 2023. Cosa significa? Solo cose belle: grinta, entusiaso e passionalità. Doveroso allora concedersi una vacanza top. Per esempio al Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), un 5 stelle ricavato in un edificio del 1200, dove il soggiorno è all’insegna dell’arte e del relax. Tra una collezione di 2mila opere d’arte e la spa scavata nella roccia con la nuova Mystic Sauna e la grotta del sale. Inoltre la black pool riscaldata ha una vista sul monte Sciliar (uno dei simboli dell’Alto Adige). Con la propria metà trattamenti benessere esclusivi ispirati al territorio e menu gourmet per cene romantiche.

CANCRO – Guida nei boschi del Molise

Sarà un anno molto movimentato quello del Cancro, con positivi cambiamenti e colpi di scena. Gli astri dicono che dovrà fare attenzione alle insidie che potrebbero affacciarsi. Parola d’ordine: calma! E dove trovarla se non tra i rigogliosi boschi del Molise? Nel paesaggio dell’Appennino molisano-abruzzese, sorge Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice in provincia di Isernia.

Un borgo incantato punteggiato da casette in pietra. Il rifugio per ritrovare la pace interiore nel silenzio di una natura primitiva, a un passo dalla Riserva della Biosfera Mab UNESCO Alto Molise, dalle località abruzzesi di Castel di Sangro e Roccaraso (AQ), dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dalle finestre con le tendine ricamate si scorgono pareti di pietra, camini accesi e romantici soppalchi. Il ristorante ‘Il Tartufo’ delizia i palati con le ricette tratte dalla cucina locale rivisitate. Apprezzabile per momenti relax il centro benessere panoramico con piscina, idromassaggio, sauna, docce emozionali, sala massaggi.

LEONE – In tenda sui Laghi Nabi

Il 2022 non è l’anno del Leone. Ha Saturno contro ma anche Urano che fa le bizze… La prima metà dell’anno arrancherà tra tante fatiche. Poi però arrivano in soccorso gli alleati. Giove tra maggio e ottobre e Marte da agosto in poi, che regaleranno momenti coinvolgenti. L’estate quindi è la stagione da sfruttare per ritrovare equilibrio e positività. La meta ideale può essere i Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, sul Litorale Domizio.

Un bellissimo esempio di turismo sostenibile, dove staccare la spina dedicandosi al benessere e alle avventure all’aria aperta. Dal Nabi Resort & Glamping, con l’originale esperienza di dormire nelle eleganti tende galleggianti o a bordo lago, agli esclusivi Lodge sospesi sull’acqua e muniti di vasca idromassaggio esterna. Un modo per sognare sotto le stelle, fino alle suite vista lago o i lodge a bordo lago sorretti da palafitte in legno. 50 ettari di un’area naturale tutta da vivere, con tante attività open air.

VERGINE – Destinazione Sicilia



I nati nel segno della Vergine tendono a essere un po’ ipocriti per natura. Nel 2022 a complicare le cose ci si mettono pure i pianeti. Sarà un anno un po’ movimentato e combattuto; da una parte, Urano e Plutone vi renderanno forti e vi aiuteranno ad accettare cambiamenti, dall’altra, però, avrete come “nemici” Nettuno, Giove e Marte. Il 2022 riserverà timori, insicurezze e confusione.

La nostra guida astrologica suggerisce per voi la Val di Noto, in Sicilia, per una rigenerante full immersion di serenità. Al Baglio Occhipinti potrete dedicarvi alle lezioni di yoga, alle passeggiate nell’orto tra le essenze mediterranee, ai bagni nella piscina incorniciata dall’agrumeto arabo. Non solo. Potrete assaporare la cucina genuina e gustosa delle nonne con le materie prime a km zero e fare wine tasting con i produttori locali.

BILANCIA – Guida astrologica

Il transito di Saturno in Acquario e poi di Marte in Gemelli renderanno i nati sotto il segno della Bilancia forti, appassionati e in cerca di emozioni. Si annuncia un anno favoloso per la passione, in grado di rendere super vivace l’eros. Tutto questo e molto di più vi attendono all’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ). Sport (quasi) estremi come la parete di arrampicata sulla facciata dell’hotel, la zip line di San Vigilio, le escursioni quotidiane a piedi e in mountain bike con le guide specializzate. Al ritorno, la spa dedicata esclusivamente agli adulti con la Infinity-Pool sul rooftop, la sauna panoramica, intime sale relax e camere con grandi vetrate che lasciano entrare le Dolomiti.

SCORPIONE – Guida astrologica

Sarà un anno molto instabile per lo Scorpione, che dovrà muoversi con grande cautela. Il duetto dispettoso Urano e Saturno non incoraggia la stabilità e a tratti farà sentire privi di punti di riferimento. Allora meglio andare sul sicuro e puntare il navigatore su una destinazione a prova di nervi. Borgo Campello, in Umbria, a contatto con la natura, lontano da stress e ritmi frenetici. Tra vicoli e stradine di ciottoli lucidi di Campello Alto il Relais è un sofisticato albergo diffuso tra i vicoli del piccolo borgo.

Albergo diffuso ricavato da palazzotti trecenteschi, case torri, fortificazioni di pietra, immerso tra colline e distese di ulivi. Tra passeggiate, relax nella private spa, corsi di cucina tipica e la raccolta di Erbe Selvatiche e Asparagi o del pregiato tartufo, ci si riconcilia con se stessi e i battiti iniziano a rallentare…

SAGITTARIO – Guida astrologica

Ci vuole calma… e sangue freddo cari Sagittario! Nettuno e Giove potrebbero causare dubbi, circostanze confuse, ambiguità nei rapporti familiari. Meglio mettere tutti d’accordo facendo un carico di serenità con una vacanza in famiglia. Per esempio al Maurn, l’esclusiva dimora storica a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato

. Ha compiuto mille anni ma nel 2021 è tornata a nuova vita, con un restyling eccezionale che ne fa risaltare antichi affreschi, stucchi d’epoca, pavimenti in legno originali e li accosta a mobili di design e servizi su misura. Qui si può trascorrere una perfetta vacanza in famiglia, perché la struttura si presta a essere interamente affittata. Tutti insieme per godersi le escursioni guidate, i bagni in piscina con vista sulle vette, i tour nelle vicine città d’arte: Bressanone e Brunico.

CAPRICORNO – Guida astrologica

Il 2022 potrebbe essere un anno da incorniciare per il meritato successo lavorativo o finanziario. Oppure l’amore, che gratificherà i Capricorno con sensazioni speciali. Urano in Toro, Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno vogliono cambiare in meglio tante situazioni. La fortuna sarà dalla vostra parte fino a maggio e da fine ottobre a dicembre, portando anche fortuna economica. Ecco allora che è il momento di concedersi un soggiorno deluxe in un hotel unico come il Lido Palace di Riva del Garda, che si affaccia sul Lago di Garda. Servizio impeccabile, splendide camere e suite con vista sul grande specchio d’acqua o sul parco secolare; cucina gourmet e l’esclusiva CXI SPA dove lasciarsi viziare da trattamenti di benessere esclusivi.

ACQUARIO – Guida astrologica

È risaputo che l’Acquario sia il segno con maggior bisogno di libertà di tutto lo zodiaco. Il bisogno di tregua dal tran tran quotidiano, sarà esaudito tra maggio e ottobre grazie all’appoggio Giove in Ariete, che porterà cambiamenti felici nell’amore e nel tempo libero. Si potrebbe pensare di realizzare un vecchio sogno tenuto a lungo nel cassetto come un’avventura deluxe tra le Dolomiti. Gli esclusivi Skyview Chalets, 12 glass cube sul Lago di Dobbiaco, a pochi chilometri dalle maestose Tre Cime di Lavaredo.

Il loro soffitto diventa trasparente per regalare la vista infinita sul cielo stellato. Un sogno romantico, nell’intimità riservata del proprio Chalet in simbiosi con le meraviglie della natura che lo circondano, tra profumi di legno di cirmolo e il calore della sauna infrarossi, in cui rilassarsi dopo passeggiate, ciaspolate o giornate sugli sci, a seconda della stagione. Libertà e comfort esclusivo che si fondono in architetture visionarie, innovative e sostenibili, dedicate a coloro che cercano un’esperienza di rigenerazione in totale sintonia con il paesaggio e con le forme del bosco.

PESCI – Utile l’orto terapia



Purtroppo per i Pesci, da agosto in poi Marte passerà in Gemelli. Un transito irritante, che potrebbe far sentire privi di energia e stanchi, o rendere insofferenti e nervosi. Ma, visto che il 2022 sarà anche un anno di grandi vantaggi, se si avrà il coraggio dei propri sogni, ci si potrà dedicare a pratiche estremamente rilassanti, come l’ortoterapia, da “coltivare” nel bellissimo soggiorno all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense.

In questo regno di bontà e materie prime a km zero, lo chef Massimo Spigaroli, stella Michelin, svela i segreti degli ortaggi in quattro appuntamenti per imparare a coltivarli, cucinarli e conservarli: dalla preparazione del terreno alla semina fino alla raccolta. Ogni lezione dura 3 ore, e si riceve una cassetta con la verdura freschissima di stagione (minimo 6 partecipanti).

