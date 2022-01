Viaggiare nel 2022: va dove ti porta il … “segno zodiacale”

L’astrologia studia i corpi celesti. Attorno a essa si è sviluppato un complesso di credenze spesso senza alcun fondamento scientifico. L’abitudine di consultare gli astri prima di iniziare un’attività divenne prevalente soprattutto nel Rinascimento. Ancora oggi sono in molti ad affidarsi all’oroscopo e ai segni zodiacali. Ogni segno zodiacale ha caratteristiche, gusti e interessi che lo rendono unico all’interno dello zodiaco. In tempi di pandemia se si vuole programmare il prossimo viaggio sarà utile affidarsi a una buona stella per la scelta della destinazione. Ma come fare? Ci ha pensato per noi l’agenzia di viaggi online eDreams. Consultato gli astri, per ogni segno zodiacale è stata indicata una possibile meta ideale vicina o lontana.

Segno zodiacale Ariete: Terra del fuoco

Il segno zodiacale dell’Ariete è un segno di fuoco. Rappresenta la forza delle energie necessarie ad ogni inizio ed è domiciliato in Marte. Un pianeta bellicoso e sensuale, che porta coraggio e vitalità. Una buona scelta per i viaggiatori arietini potrebbe essere la Terra del Fuoco, tra Cile e Argentina: una terra impervia, primordiale, dove occorre un po’ di coraggio per sfidare la natura selvaggia.

Toro: Parma, la città dove si vive meglio

Il secondo segno dello zodiaco è legato a Venere e Giove. Il Toro è un segno che si gode la vita, amante della buona cucina e dei piaceri. Per i nati tra maggio e giugno, una buona destinazione potrebbe essere Parma, recentemente eletta come prima città per la qualità della vita. La città emiliana è in grado di coniugare i piaceri della tavola con un ritmo di vita lento e tranquillo che ben si confà a questo segno.

Segno zodiacale Gemelli: Barcellona, divertimento e cultura

I Gemelli, terzo segno dello zodiaco e primo dei segni d’aria. Spesso è considerato il segno più adolescenziale, perché esprime una vitalità e un bisogno di movimento tipici di quell’età. Mercurio, pianeta del pensiero, svolge un ruolo fondamentale. Esprime l’esigenza di ricevere continui stimoli intellettuali e la vivacità tipica della giovinezza. Quale meta più indicata se non Barcellona, la città catalana in cui si concentrano il divertimento della vita notturna e tanta cultura.

Paesaggi lunari di Lanzarote per il Cancro

Il Cancro è il segno più legato alla Luna. Simbolo della sensibilità, della dolcezza e della femminilità. Valori che qui acquistano forti connotazioni materne e protettive. Il primo segno d’acqua che si incontra nella ruota dello zodiaco è caratterizzato da una forte emotività; molto legato alla notte, al subconscio e ai sogni. Lanzarote è la meta consigliata, perché i suoi paesaggi, litorali e spiagge ricordano proprio quelli dell’astro dominatore del segno.

Segno zodiacale Leone: Roma, il fascino dell’Impero

Il Leone è spesso identificato dagli astrologi come l’imperatore dello zodiaco. Segno associato al Sole, luminare e unico dominatore del segno. Il Leone è sinonimo di magnificenza, generosità, sfarzo e amore per il lusso. Lameta migliore per i nati sotto questo segno è la Città Eterna, che riunisce in sé tutte le caratteristiche tipiche del Leone e fa da sfondo a una vacanza all’insegna della regalità.

Vergine: Parigi sulle orme del razionalismo architettonico



La Vergine è uno dei tre segni cosiddetti “mercuriali”. Molto legata al pensiero e all’attività mentale che qui diventa rigorosa. L’estrema razionalità è, infatti, uno degli elementi che contraddistinguono la Vergine e la rendono uno dei segni più intelligenti. Proprio per questo rigore, un viaggio esplorativo alla scoperta dello stile architettonico ideato da Le Corbusier. Il Razionalismo fa delle linee semplici e asciutte il proprio tratto distintivo. Per i nati di questo segno potrebbe essere interessante un tour alla Fondazione Le Corbusier a Parigi.

Bilancia: giro delle ville palladiane neoclassiche

La Bilancia è il segno della bellezza, dell’armonia e dell’etica. Qui Venere riveste un ruolo importantissimo, perché apporta tutti i suoi valori legati al bello e all’eleganza, sobria, austera; resa più fredda dalla presenza di Saturno, altro pianeta centrale per i Bilancia. Questo senso del bello, regolato da canoni ben precisi, fa sì che un suggerimento di viaggio particolarmente felice possa essere una meta legata all’arte neoclassica, come il tour delle Ville Palladiane in Veneto. Qui lo stile armonico ed essenziale dell’architetto Palladio, che caratterizza queste magnifiche dimore, incontra i gusti dei nati sotto il segno della giustizia.

Segno zodiacale Scorpione: a Matera nelle profondità della terra

Lo Scorpione si sa, è amante delle profondità. Segno che grazie al domicilio di Plutone è legato a tutto ciò che è nascosto, all’occulto e alle profondità, anche psicologiche, dell’animo umano. Proprio l’inclinazione verso tutto ciò che è sommerso, può far sì che una destinazione in grado di solleticare l’interesse dei nati del segno sia la città dei sassi, Matera, per all’abbondanza di grotte e anfratti che da sempre ne caratterizzano il territorio.

Sagittario: l’amante dei viaggi e degli spazi aperti

Il Sagittario è sinonimo di amore per il viaggio. Qui gli spazi aperti, le conquiste, la sete di conoscenza e l’amore per tutto ciò che è straniero è fondamentale. La presenza di valori legati a Giove e Nettuno, per i nati sotto il segno del Sagittario sono caratterizzati dalla voglia di viaggiare, meglio se on the road. Per loro sono particolarmente indicati i viaggi itineranti, come la Coast to Coast, con lunghi tratti immersi nella vastità della natura, tipica di alcuni paesaggi degli Stati Uniti.

Segno zodiacale Capricorno: in Svizzera per scalare le montagne

I valori che tratteggiano il carattere del Capricorno, grazie alla presenza di Saturno, sono legati a: perseveranza; ambizione nel raggiungere l’affermazione personale; indipendenza e all’affidabilità. Per questi motivi una meta che può soddisfare il bisogno di questo segno di arrivare in cima, superando le difficoltà con le proprie forze, può essere una vetta come il Matterhorn, tra le più belle d’Europa, alta 4.478 metri e simbolo della Svizzera.

Acquario: segno della socialità, San Francisco e la Silicon Valley

L’Acquario è il segno più abbinato ai concetti di socialità, senso della comunità ma anche all’innovazione e al progresso tecnologico. I nati sotto il segno dell’Acquario sono caratterizzati dalla voglia di libertà e di cambiamento, ma anche alla capacità di costruire legami e amicizie. Proprio per i valori di comunità e di innovazione, l’Acquario è considerato in assoluto il segno più vicino ad esempio ai social network; la sua meta quindi non può che essere San Francisco e la Silicon Valley, la culla delle industrie tecnologiche più all’avanguardia.

Pesci: a Venezia, tra magia e malinconia

I Pesci è l’ultimo dei segni legato all’acqua in maniera viscerale. Ma anche all’emotività e a una forte sensibilità che spesso lo portano ad essere introverso e incline alla malinconia. I segno dei Pesci è contraddistinto da una forte creatività e attrazione per l’evasione mentale. Tutti elementi che rendono Venezia la meta perfetta per una fuga romantica.

Leggi anche: