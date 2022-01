È raro trovare qualcuno a cui non piacciano gli animali. Tra le varie creature che popolano il nostro pianeta particolare successo sembrano avere gli abitanti della savana. Il sogno di molti, infatti, è quello di trovarsi faccia a faccia con leoni, giraffe, ippopotami, rinoceronti. Per farlo, per fortuna, se abitiamo in nord Italia non c’è bisogno di andare troppo lontano da casa.

Tutti pazzi per la savana

Gli appassionati degli animali della savana o di altre creature selvagge lo sanno bene. Oggi è sempre più facile alimentare la nostra curiosità e scoprire qualcosa di più su di essi. In particolare ci viene in aiuto la rete. Con pochissimi clic possiamo raggiungere tantissimi contenuti e prodotti di intrattenimento dedicati proprio a questi animali. Chi non ha ad esempio seguito con interesse e un po’ di incredulità le vicende, realmente accadute, raccontate nel documentario Tiger King, le cui due stagioni sono disponibili su Netflix, che è ambientato proprio nel mondo degli zoo di animali esotici degli Stati Uniti?

O in alternativa chi non si è almeno una volta immerso digitalmente nella savana guardando uno dei tanti vlog girati nelle vaste distese africane e pubblicati su YouTube o decidendo di passare il tempo con giochi online come la slot di NetBet Great Rhino, che permette infatti di tentare la fortuna accompagnati da rinoceronti, coccodrilli, iene e altri abitanti della savana?

Ci sono però casi in cui non ci basta guardare documentari dedicati a queste creature; giocare con le loro versioni digitali; guardare i loro video in rete. A volte c’è il desiderio e la voglia di incontrare faccia a faccia queste creature. Per fortuna farlo è più facile del previsto e per farlo non è necessario uscire dalle nostre regioni.

I parchi safari in nord Italia

Il nord Italia è infatti ricco di parchi safari che ospitano diverse specie di animali della savana. Bisogna però fare attenzione quando si sceglie quale struttura visitare: è infatti importante optare, se possibile, per parchi safari perché questi permettono agli animali di vivere relativamente liberi in ampi spazi. In questo modo, inoltre, è possibile fare un assaggio di quali sono gli ambienti naturali in cui questi animali solitamente vivono allo stato brado. Quali sono quindi i principali zoo safari disponibili in nord Italia? Partendo dal Piemonte, possiamo visitare il celebre bioparco Zoom di Cumiana, in provincia di Torino, che in estate offre anche la possibilità di fare il bagno in piscina a tu per tu con pinguini e ippopotami (ovviamente separati da un resistente vetro trasparente!).

A Varallo Pombia, in provincia di Novara, è invece presente uno zoo safari che ospita più di 400 animali e che custodisce al suo interno anche un parco dei dinosauri perfetto per chi ama la Preistoria. Spostandoci poi in Lombardia, non possiamo dimenticarci dello zoo Le Cornelle a Valbrembo in provincia di Bergamo, dove è possibile incontrare faccia a faccia animali provenienti da tutto il mondo, savana inclusa, come rinoceronti, elefanti, canguri, tigri e molti altri. A Bussolengo in provincia di Verona, infine, sorge il Parco Natura Viva, che può essere visitato sia a piedi che in auto, per sentirsi immersi in un vero e proprio safari!

Certo, il sogno di molti è quello di visitare la savana e ammirare gli animali che la abitano nel loro ambiente naturale, ma nell’attesa possiamo incontrare queste magnifiche creature in uno dei tanti parchi safari del nord Italia.

