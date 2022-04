On the road: capsule tra heritage e innovazione

La Martina prosegue il nuovo corso con una ricerca stilistica all’insegna di una maggiore trasversalità, con ritmo energico e dinamico della contemporaneità. Una proposta primaverile dalle molteplici influenze che scandisce un guardaroba completo e coerente con i valori fondanti del brand. La Martina afferma nel Manifesto: il vero lusso consiste nel prendersi del tempo per sé, condividendolo con chi si ama; al tempo stesso contemplando la natura e prendendosene cura. Concetti dal valore universale che hanno ispirato la prossima stagione. Una collezione contraddistinta da uno stile fresco ed elegante capace di superare i confini generazionali.

Per la prossima primavera/estate La Martina è rimasta fedele alla sua anima sportswear associando una nuova visione di eleganza, unendo sportività e classicità. La main collection, infatti, presenta due anime unite: una tradizionale e una giovane in cui la vestibilità diventa over, i materiali più sostenuti e il fit più confortevole. Dai riferimenti al mondo sportivo, in particolare del polo, alle reinterpretazioni del gusto British, la collezione alterna e integra le diverse capsule di dettagli iconici. Il mood Summer Polo si divide in Polo Club e Beach Polo. Il primo si ispira all’eleganza senza tempo di Cannes e Saint-Tropez e include capi dallo stile classico. Il secondo prende ispirazione dalle località di Marbella, Capri e Ibiza mixando una palette di colori e fantasie estive con materiali leggeri e freschi.

On the road: il nuovo trend è già sulle tue spalle

Tra nuove quotidianità e nuovi stili di vita, nasce Extrò BagPack, ambizioso brand monoprodotto specializzato nella produzione di bagpack dal design concettuale. Un’esclusiva e originale linea di bagpack che coniuga la praticità della borsa alla comodità di uno zaino compatto. Ispirati alla famosa “Gladstone”, la “borsa del dottore” per antonomasia, i nuovi Extrò BagPack si propongono come soluzione estetica e funzionale alle esigenze contemporanee di stili di vita fluidi. L’anima di Extrò è racchiusa nel suo telaio metallico interno semirigido, che permette un’immediata accessibilità al contenuto e, contemporaneamente lo protegge, conferendo robustezza al telaio. Le pratiche zip, gli scomparti interni, che permettono di ottimizzare lo spazio interno, la possibilità di scegliere tra due misure, small e medium, e la pratica fascia posteriore per collocamento su trolley fanno il resto.

Nato a Venezia, dove la vita scorre su canali e non su strada, ha fatto della fluidità la sua bandiera. Brand orgogliosamente inclusivo, non impone e non altera lo stile di chiunque lo scelga; al contrario, grazie alla sua versatilità, lo completa e lo valorizza. Linee pulite, qualità dei materiali, e vasta scelta di colorazioni permettono a chiunque di godere della sua bellezza e funzionalità in ogni momento e in ogni contesto.

On the road: abbigliamento e accessori per un look da viaggio

Senso di libertà, piacere per la scoperta e costante contatto con la natura: la cosiddetta van life è diventata, negli ultimi anni, una vera e propria tendenza. Viaggiare su una piccola casa mobile e poter scegliere, strada facendo, quale percorso tracciare o dove sostare, rappresenta per molti un pretesto di fuga dalla città e dai ritmi incalzanti della routine di ogni giorno. Viaggiare in van o in camper significa concedersi il lusso di abbandonare il superfluo, per abbracciare uno stile di vita pratico ed essenziale, adatto a una vita attiva all’aria aperta. Il look ideale include capi outdoor comodi e versatili, da indossare in viaggio, così come durante le uscite più sportive.

La collezione primavera-estate del marchio svedese Fjällräven propone abbigliamento e accessori outdoor, per uomo e per donna, resistenti e funzionali, pensati per soddisfare tutte le esigenze della vita en plen air.

Lo stile Fjällräven si esprime attraverso un design unico e senza tempo, che strizza l’occhio all’estetica scandinava e affonda le sue radici nella più autentica cultura outdoor nord-europea. I colori sono ispirati alla natura e i tessuti realizzati quanto più possibile da materie prime naturali e materiali riciclati. Il risultato sono capi outdoor iconici e durevoli, destinati ad affrontare anni e anni di attività all’aria aperta.

On the road: coloratissima selezione di sneakers

Tante le proposte di sneakers Skechers, pronte ad accontentare tutti i gusti. Dalle Skechers GOrun Elevate Levana: sneakers arcobaleno in maglia ingegnerizzata, dotate di una leggera intersuola ammortizzata Ultra Go®. La soletta Skechers Air-Cooled Goga Mat garantisce comfort ad ogni passo, alle Skechers D’Lux Walker Fresh Finesse: comfort ammortizzato insieme alle D’Lux Walker Fresh Finesse, realizzate in maglia ingegnerizzata e soletta in Air Cooled Memory Foam.

E poi le Skechers Max Cushioning Delta: sneakers per correre, allenarsi o camminare in totale relax. Le Max Cushioning Delta sono realizzate in maglia ingegnerizzata e tomaia sintetica, con soletta ammortizzata Skechers Air-Cooled Goga Mat e suola Ultra Go; oppure le Skechers Arch Fit Modern Rhythm: un’immersione nel comfort con le Arch Fit Modern Rhythm! Una slip on con tomaia in mesh e dettaglio leopardato ton sur ton, pratica e comoda anche grazie alla soletta rimovibile con tecnologia Arch Fit.

