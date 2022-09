Abiti e accessori: il robe manteau di Red Capsul

Il robe manteau di Red Capsul è un incrocio tra un capospalla e un abito, da qui il suo nome originale (robe: abito e manteau: cappotto). Nasce nel 1700 per essere indossato durante le corse dei cavalli. Poi passa dall’essere solo utile all’essere di moda nel 1840, fino a quando non viene sostituito dalla giacca. Si, perché il robe manteau era in origine dedicato al mondo maschile. Solo negli anni ’50 viene proposto sulle passerelle più importanti, trasformandosi in abito da donna. Niente di più classico, non è vero? In realtà il robe manteau è un capo femminile e trasformista! Adatto soprattutto nelle mezze stagioni e perfetto per salutare la fine dell’estate senza nessuna malinconia. Naturalmente occorre la giusta dose di verve, aplomb, femminilità e comfort.

A pensarci bene è proprio il capo che meglio rappresenta questo brand 100% made in Marche; focalizzato sui vestiti, è capace di coniugare la freschezza e l’entusiasmo del giovane imprenditore Davide Eusepi. Infatti con l’esperienza e la competenza sartoriale di un’azienda, Progetto Moda, che da oltre trent’anni produce per prestigiosi brand italiani e internazionali. Il robe manteau caratterizza il look, grazie al tessuto che cade perfettamente sul corpo (merito delle migliori stoffe selezionate nel distretto di Como); allo scollo a V profondo quanto basta; a un motivo di pinces couture prese e lasciate che creano un intrigante gioco di linee in vita; infine a tasche importanti e a un orlo asimmetrico che dà movimento alla silhouette.

Abiti e accessori: Liu Jo presenta modelli sostenibili

Liu Jo ha lanciato la sua prima linea di montature sostenibili in cui uno spirito di responsabilità ambientale incontra l’inconfondibile lato glam e lo charme accattivante del marchio. I nuovi occhiali da sole e da vista sono realizzati in una plastica composta per almeno il 45% da resina di origine vegetale da olio di semi di ricino, alternativa “più pulita” alla plastica standard derivata dal petrolio.

Ogni esemplare è accompagnato da un cartellino di presentazione del progetto Better Sustainability di Liu Jo. Inoltre comprende un QR code in cui si rimanda al sito Better Together per una visione approfondita dell’impegno del brand.

Abiti e accessori: Pepe Jeans pensa all’autunno

Pepe Jeans London nasce nella iconica Portobello Road nel 1973. Oggi, 49 anni più tardi, il brand resta fedele al suo iniziale mantra e alla missione di creare le collezioni denim e fashion più trendy del mondo. L’unicità dello stile, l’eclettismo, lo straordinario melting pot e il mix di culture che caratterizzano la città di Londra. Allo stesso modo definiscono la personalità Pepe Jeans, e sono costante ispirazione per le collezioni denim donna, uomo e junior.

L’iconico heritage Pepe Jeans London è declinato in un’ampia gamma di proposte… Nuovi modi di esplorare le origini del marchio: lo stile urbano ed eclettico di Londra ispira i capi della collezione, segnando l’inizio di una nuova dimensione del brand, sempre capace di trasformarsi. Musica, Cultura, Moda, Londra e Denim: tutto questo è Pepe Jeans.

Accessori: collezione Fossil, perfetta per settembre

Fossil si prepara all’autunno raccogliendo in una speciale collezione orologi e accessori per tutti i gusti. Tra i nuovi modelli da indossare per le vacanze di fine estate, Fossil Blue, che rinasce in questa graffiante rivisitazione della collezione di orologi sportivi di Fossil. Realizzato con inconfondibile maestria artigianale e dotato di un’elevata resistenza all’acqua di 10 ATM, il nuovo Fossil Blue è un orologio molto funzionale.

Con una ghiera girevole monodirezionale che consente di tracciare il tempo trascorso (fino a un’ora) e un cristallo con lente di ingrandimento sul datario, questo orologio è fedele alla tradizione subacquea. Gli indici geometrici, da sempre importantissimi durante le attività subacquee, completano il design. Inoltre Fossil.com rinnova il suo impegno a sostegno del cambiamento e del pianeta con Fossil Make Time For Good.

