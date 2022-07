Tendenze occhiali!

Armocromia e occhiali con Fabbricatorino

Si chiama armocromia ed è un sistema sempre più diffuso nel mondo del fashion e del beauty per capire i colori che donano e valorizzano di più una persona. Per individuarli si parte dal sottotono della pelle, che può essere freddo o caldo, e si continua analizzando il valore (chiaro o scuro) e l’intensità (elevata o soft). A seconda delle loro caratteristiche, le persone possono essere collegate a una palette con i colori più valorizzanti, da tenere a mente per la scelta del guardaroba, del make up e degli accessori, occhiali compresi. Fabbricatorino, marchio storico per l’occhialeria italiana, produce occhiali da sole e da vista comprensivi di lenti oftalmiche. L’azienda ha stilato il vademecum per scegliere gli occhiali più adatti a ogni palette.

Si va dai colori freddi e intensi per le persone “inverno” a quelli caldi e smorzati per le persone “autunno”; si continua coi toni brillanti e caldi adatti alle “primavere” fino quelli pastello e freddi perfetti per le “estati”. Le persone appartenenti alla stagione “inverno” sono caratterizzate da sottotono freddo, colori scuri e intensità alta. Anche le persone “estate” sono caratterizzate, come le “inverno”, dal sottotono freddo, ma i colori sono in questo caso più chiari e delicati. Le persone “primavera” hanno un sottotono caldo, colori chiari, brillanti e ad alta intensità. Le persone appartenenti alla palette “autunno”: sottotono caldo, valore scuro, bassa intensità dei loro colori, saranno valorizzate da occhiali tartarugati caldi, color miele, ottanio, cioccolato fondente, ruggine, mattone, melanzana, senape e verde oliva.

Karl Lagerfeld rivela i nuovi occhiali da sole Ikons of an Icon

Per l’estate 2022, la collezione Ikons of an Icon celebra ancora una volta lo stile unico di Karl Lagerfeld. Due nuovi design eyewear interpretano il gusto personale leggendario e la sua creatività pionieristica. Le stampe argento IKON #5, incisa al laser sul lato interno del terminale sinistro del modello da uomo, e CHOUPETTE #5, nella stessa posizione, ma della proposta donna, sono il tocco unico di questa linea ormai giunta alla quinta stagione.

Disponibile in Black, Blue e Khaki. Esaltato da un appeal deciso e futuristico, l’occhiale da sole pilot notoriamente indossato da Karl Lagerfeld è uno dei simboli universalmente riconosciuti della sua personalità e del suo stile visionario. La montatura aviator interamente in acetato, abbinata a lenti sfumate, esprime una mascolinità decisa ed evoca il fascino enigmatico di una mascherina. Nella versione Black, le aste sono esaltate dal monogramma KL.

Oakley presenta Xeus_AG: rivoluzionari occhiali da sole

Oakley presenta Xeus_AG, la nuova versione dei dirompenti occhiali da sole Xeus lanciati in occasione dei Giochi olimpici di Tokyo. Proposto in una sorprendente colorazione argento, il modello vuole rappresentare l’infaticabile tensione dei guerrieri verso il miglioramento continuo e la ricerca della forza interiore. I primi Xeus hanno ispirato i più grandi campioni ad abbracciare la forma mentis degli déi mitologici e calarsi nei panni degli eroi per vincere le sfide fisiche e mentali poste dalle gare olimpiche.

I nuovi Xeus_AG, invece, hanno un approccio più introspettivo e invitano a guardare non gli avversari ma sé stessi. Un modo per cercare non solo di raggiungere la grandezza personale, ma anche di rendere possibili cambiamenti riflessivi e ponderati nello sport e oltre. Grazie alla curvatura naturale, le lenti assicurano una copertura ottimale e un’aderenza perfetta, al pari di una montatura. Questo particolare design, unito alla tecnologia Prizm™ e al trattamento cromatico bicolore, dà vita a un modello unico e di grande impatto, che permette di cogliere anche i dettagli infinitesimali accentuando colori e contrasti.

Le lenti Transitions regalano inaspettate combinazioni di stile

Occhiale con lenti intelligenti alla luce è l’accessorio dell’estate, immancabile per la bella stagione. Il brand Transitions si presenta all’appuntamento estivo con un’ampia ed esclusiva proposta di lenti intelligenti alla luce, dai colori stilosi o iconici. Sono anche disponibili nella più recente versione polarizzata. Oltre alle lenti best seller con tecnologia Gen 8TM – adatta a tutti i portatori di occhiali – Transitions ha lanciato due innovazioni tutte da scoprire. Per la stagione 2022 debuttano le lenti Transitions XTRActive®, nella versione New Generation e PolarizedTM. Per chi è particolarmente sensibile alla luce o è esposto a luci molto intense, le lenti XTRActive di nuova generazione offrono un xtra-scurimento, anche ad alte temperature, e un ritorno allo stato chiaro più veloce; sono adatte anche per chi viaggia e guida tanto, perché in grado di scurirsi dietro al parabrezza.

Le lenti Transitions XTRActive Polarized sono progettate coloro molto sensibili alla luce e frequentemente esposti a luce intensa o abbagliamento da riverbero. Adatte per chi ama stare all’aria aperta, correre o andare in bicicletta, per chi fa trekking o va in barca. Ma anche per chi, semplicemente, passa molto tempo all’esterno e sente, più di altri, il bisogno di proteggere i propri occhi. Le stesse passano da chiare – con un tocco di colore protettivo – a xtra-scure e polarizzate all’esterno, grazie all’innovativa tecnologia della polarizzazione dinamica.

