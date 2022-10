Una informale semplicità

Informale semplicità con l’abitino rétro

Quello che, come italiane, ci rende uniche nel panorama fashion internazionale è la nostra capacità di mixare ad arte. Il giallo con il viola, il marrone con il nero, l’animalier con lo scozzese, il vecchio con il nuovo… Possediamo un’abilità ancestrale nell’intrecciare stili diversi per crearne uno tutto nostro, personalissimo. Red Capsul parte proprio da questo concetto e lo esalta. Il giovane brand fonde la creatività alla competenza sartoriale con le idee di un team giovane. Progetto Moda è riconosciuta dalla regione Marche come “Azienda Sartoriale Artigiana Artistica”, dettagli femminili a tagli ineccepibili. Davide Eusepi, anima di Red Capsul, ha lavorato sulla sua idea di abito, focalizzando la produzione su questo capo emblematico della femminilità.

L’abitino rétro style di Red Capsul ha una passione per citazioni e reminiscenze che si legge in ogni dettaglio. Nel colletto rialzato, nelle piccole ruches che lo profilano e in quelle che rendono importanti le spalle e impreziosiscono il corpino; ma anche nelle maniche a sbuffo; nella piccola balza sul fondo e nella micro fantasia geometrica che tappezza tutto il tessuto. L’ispirazione rétro è di quelle che solleticano la creatività. L’abito di Red Capsul è versatile, facile da abbinare e confortevole da indossare; si porta con combat boots e cappello maschile, con stivali rasoterra e blazer over pied-de-poule; oppure con un paio di sling back dal tacco kitten e un maxi cardigan di lana pesante effetto cocoon.

Informale semplicità con nuovi modelli di sneaker e boots

È in arrivo in tutti i negozi e nell’online shop la nuova collezione AI 2022-23 Deichmann che quest’anno vanta una testimonial di eccezione: Francesca Chillemi, nota al grande pubblico come personaggio televisivo e attrice di serie TV. La collezione include un’ampia selezione di modelli sportivi ed eleganti, all’insegna dell’empowerment di stile e dei look per donne sicure di sé. Tra i modelli già disponibili e indossati da Francesca Chillemi figurano stivaletti e sneaker Private Label, tra cui Catwalk e Graceland, e Top Brand come Laura Biagiotti e Keys.

Scarpe sportive: comode sneaker Graceland total white con borchiette argentate e fashion sneaker Keys con inserti animalier e linee di borchie dorate, perfette per dare un tocco grintoso all’outfit casual di tutti i giorni. Tra i boots: eleganti stivaletti Laura Biagiotti in similpelle con tacco a blocco e anfibi Catwalk monocromatici con suola in gomma, per la donna anticonformista che ama un look dinamico e di tendenza.

Informale semplicità con i cappelli perfetti per i look

I cappelli sono da sempre l’accessorio must have degli outfit nei periodi più freddi. La collezione autunno/inverno23 di Alto Milano, eccellenza italiana dal 1923 nel campo della calzetteria, ha deciso di presentare una capsule collection unisex. I 5 pezzi proposti trasportano il tradizionale know how della storica azienda anche nell’ambito della cappelleria.

Il cappello in lana Mina è l’accessorio di cui non potrete più fare a meno per dare un tocco di stile a tutti i vostri outfit. Cappello in lana Jace dal design casual, ma sempre femminile, sarà l’alleato nel dare carattere ai vostri look preferiti. Il cappello donna in lana Ellie è il compagno perfetto per le giornate più fredde, disponibile in due originali colorazioni si abbina facilmente a qualsiasi outfit. Il cappello Jack è l’accessorio perfetto, il suo design ammiccante e unisex gli permette di essere indossato da chiunque in ogni occasione. Janni, dal design classico e intramontabile, è il cappello adatto per ogni uomo, o donna, che voglia creare un outfit grintoso e raffinato.

Riconnettersi con l’outdoor con informale semplicità

Uscire dalla città e esplorare le montagne con scarpe robuste, attrezzatura realizzata per resistere alle condizioni più difficili e abbigliamento comodo e leggero. L’escursionismo è un modo per entrare in contatto con la natura e la vita all’aria aperta. Alcune persone scelgono di uscire a fare una passeggiata al lago o al parco vicino casa con equipaggiamento che li tenga al sicuro ma che possa comunque essere utilizzato in città. Gli escursionisti più impegnati invece puntano a muoversi rapidamente su terreni accidentati o sentieri con solo l’attrezzatura necessaria per raggiungere la cima di una montagna e tornare indietro. In ogni occasione, con informale semplicità, Salomon utilizza la tecnologia Gore-Tex, nei prodotti di questa linea capace di resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Piedi e corpo saranno asciutti indipendentemente dalle condizioni meteo.

La Salomon outline Gore-Tex Hybrid, per una maggiore protezione dalle intemperie in montagna, riunisce il meglio per avere il massimo in termini di impermeabilità, protezione dal vento e traspirabilità. La giacca è inoltre dotata di cappuccio, polsini e orlo regolabili, oltre a due spacchetti laterali con tasche capienti per tenere calde le mani, chiuse con zip di sicurezza e uno scomparto sicuro per il telefono. Disponibile in diversi colori.

