Grandi passi a Venezia 79 tra divismo, cinema e arte

Nell’esclusiva cornice del Festival di Venezia, alcune delle più eleganti calzature del brand Daniele Giovani Design sono state tra le protagoniste delle stelle del cinema. Il rinomato hotel, caratterizzato da un elegante e affascinante stile Liberty, ha rappresentato un esclusivo scenario per queste calzature. Esse si distinguono per l’immaterialità seduttiva della luce che prende forma nella preziosità dei pellami. Da qui il nome della collezione Metafore di Luce: grazie al sapiente uso di materiali pregiati dai riflessi luminosi e cangianti. Riflessi che richiama lo stupore che suscitano certe albe o tramonti quando il cielo si tinge di riflessi dorati.

Il colore oro, dal fascino senza tempo, rappresenta l’energia, il movimento, l’apertura verso l’esterno e ci accompagna a grandi passi alla ricerca di nuove mete. Le lavorazioni artigianali, tipiche del Made in Italy, sono molteplici: trafori sinuosi o geometrici; rouches dal tocco femminile; eleganti cavigliere gioiello; luminosi tubolari e raffinati puntali dorati. Per una donna romantica e cosmopolita che si oppone all’ovvietà; una donna che vuole piacere e “brillare sul red carpet urbano”.

Con Mammut grandi passi per le gite fuori porta

Ispirata all’omonima linea di abbigliamento di Mammut, la Ultimate III Low GTX è multifunzionale, confortevole, robusta e versatile. La membrana impermeabile elasticizzata in Gore-Tex, combinata con il softshell Schoeller senza cuciture, conferisce alla scarpa un comfort superiore. La rende infatti morbida ed elastica, perfetta per le attività di hiking. L’innovativa suola Michelin, sviluppata in esclusiva da JV International, è realizzata in gomma riciclata con due mescole di diverse morbidezze per conferire maggiore comfort. Il Rolling Concept e una schiuma altamente ammortizzante rendono infine questa scarpa un ottimo tuttofare sui terreni tecnici. Una scarpa elegante, comoda e funzionale per ogni occasione, per immergersi nella natura in totale sicurezza e comodità.

Valleverde: comodità e moda

L’intuizione di unire in un’unica calzatura comodità e moda ha portato in breve tempo Valleverde ad un’ascesa senza precedenti. Ha aquisito un livello di notorietà tale da essere riconosciuto leader del settore. Una filosofia votata alla salute del piede che al tempo stesso sposa le ultime tendenze fashion. Scarpe alla moda ma anche comode, flessibili e leggere. Con questi valori Valleverde ha fatto del comfort uno dei suoi punti di forza. Rinnovarsi e innovarsi. Nelle idee, nelle immagini, nei colori, nelle forme.

La nuova stagione invernale è ricca di novità e sorprese, sia in termini stilistici che di sperimentazioni. Sfumata di marrone e cammello, ispirata all’urban chic e al military style, in bilico tra il minimale e il nero totale. La collezione Autunno Inverno 2022 interpreta i classici Valleverde, rivisitati ancora una volta per essere sempre più trendy e desiderabili. L’originalità risiede proprio nella sua capacità di trasformazione. I carry over che hanno segnato un’epoca vengono rivisitati e attualizzati per presentarsi con nuovo appeal ad un pubblico moderno e cosmopolita. Un pubblico che appartiene a diverse fasce d’età e guarda alla moda in modo personale, interpretandola con il proprio stile ed il proprio gusto.

Grandi passi con le scarpe dall’anima streetwear

Concepite e realizzate interamente da Medusa, azienda veneta di calzature, con sede a Villanova, 4B12 sono scarpe dall’anima streetwear. La qualità dei materiali e lo stile italiano sono un punto di partenza imprescindibile. Queste sneakers innovative sono nate dall’incontro fra una profonda esperienza manifatturiera radicata in Veneto nel corso di 80 anni di storia calzaturiera e l’attualità. Il marchio 4B12, lanciato nel 2012, interpreta le esigenze del vestire moderno. Inoltre presenta una gamma di scarpe per uomo e donna in varie linee e stili. Il risultato è sempre un prodotto d’eccellenza, in cui la moda si impone, come ricerca di tendenze, materiali e colori. Il tutto coniugato con una profonda conoscenza artigianale degli elementi e dei processi di lavorazione.

“Wear different, stay cool”: è questo il claim di 4B12, un brand giovane e dinamico che esprime una chiarissima “urban attitude”. Lo “stile della strada”, in senso più ampio, è anche uno stile di vita. 4B12 studia e interpreta le sfaccettature di questa tendenza e, con lo stesso approccio diretto e audace, reinterpreta linguaggi, codici e rimandi stilistici, contestualizzandoli nel mondo della moda.

Le linee Woman spaziano da proposte più minimal a personalizzazioni glamour, arricchite con dettagli preziosi e colorazioni audaci. I materiali utilizzati comprendono tomaie in pelle, camosci stampati, dettagli laminati e fluo. I particolari stilistici rimandano al mondo della strada, come il laccio loggato o la suola stampata con scritta. In questo senso, Suprime è la linea “ammiraglia” di 4B12, che ai modelli Woman riserva preziosi dettagli in glitter e fantasie animalier.

