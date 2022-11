Metatourism è la parola chiave di un programma denso di contributi di rilievo: 100 eventi tra approfondimenti, workshop e speech futuristici. Le nuove tendenze tecnologiche applicate a travel, destinazioni, professioni, modi di viaggiare con l’utilizzo della realtà aumentata. Tutto ciò accade alla 14ª edizione di BTO-Be Travel Onlife il 29 e 30 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze. Evento organizzato da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze.

Due giorni in cui si parlerà nuove forme di turismo, tra Metaverso, mete insolite e permanenze di medio-lungo periodo. Una stima della società di ricerca Gartner stima che entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un’ora al giorno nel Metaverso. BTO 2022 si presenta come una grande anteprima: grazie alla creatività futuristica di La Jetée, la Stazione Leopolda ospiterà una serie di spettacolari installazioni. Un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le aree tematiche della manifestazione con la tecnologia della realtà aumentata; mentre all’interno sarà possibile fare “conoscenza virtuale” di alcuni tra i principali speaker. Basterà inquadrare il badge identificativo che porteranno al collo i visitatori o le rispettive copie “fotografiche” a grandezza naturale su un wall, per ascoltare la presentazione dalla loro viva voce.

BTO: avatar e ambienti virtuali

La META-BTO realizzata da Carraro LAB è una sperimentazione inedita tra eventi fisici e virtuali: mentre sul palco si tiene l’intervento inaugurale, nel grande schermo compare il duplicato virtuale della Leopolda, con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e partecipanti reali. I partecipanti a BTO 2022 potranno visitare personalmente, sotto forma di avatar, la rassegna nel Metaverso, accedendovi in modalità cross-device da Pc, Smartphone e Visori VR attraverso un Qrcode/link che verrà fornito dopo le presentazioni. La sperimentazione di META BTO è una case history emblematica delle applicazioni del Metaverso al turismo MICE.

Soluzioni sostenibili

La ricerca di soluzioni sostenibili è, insieme all’innovazione, l’altro filo rosso di BTO 2022: non a caso la 14/a edizione mette al bando la plastica e punta sulla mobilità alternativa. Grazie a un accordo con Publiacqua, all’interno della Leopolda saranno disponibili due fontane di acqua potabile.

Info e biglietti: www.bto.travel/ticket/

