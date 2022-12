Il Torrone si racconta a Camerino

Il torrone è il dolce simbolo di diverse città italiane dalla Lombardia alla Sicilia. Da Cremona a Siracusa, passando per le Marche, il Torrone, quello con la lettera maiuscola, è un elemento che viene associato alle feste natalizie. A Camerino, in provincia di Macerata, il Torrone ha origini antiche. La tradizione di questa golosità risale al 1793, come riporta un documento depositato presso il notaio camerte Stefano Ricci. Prodotto simbolo della Città Ducale è il protagonista di un racconto popolare che attraversa generazioni. Un tempo questo dolce si realizzava in ogni focolare domestico, con devota ritualità, per prepararsi alla celebrazione del Natale. Recentemente ha quasi rischiato di scomparire, per poi risorgere grazie all’impegno di una famiglia, gli Attili, che hanno riportato in auge quello che è considerato un vero e proprio patrimonio del territorio.

Nel 2020 il Torrone di Camerino ha ricevuto il riconoscimento della De.C.O., una prestigiosa investitura, e un ruolo di primo piano come hanno dichiarato i ricercatori del corso di laurea in Scienze gastronomiche dell’antica Università di Camerino.

Il Racconto del Torrone

Sabato 10 dicembre a partire dalle 17:30, all’Étoile Bistrot di Camerino andrà in scena “Il Racconto del Torrone”. Con la partecipazione di Tinto, voce storica di Decanter Radio Rai 2 e volto noto di Camper su Rai 1, condurrà un frizzante show che attraverserà passato, presente e futuro della suadente, dolcissima e croccante specialità. Ad accompagnare Tinto il mastro gelatiere Raoul Trozzo e Barbara Settembri chef dell’Accademia di Tipicità, per celebrare il Torrone di Camerino. In questa rappresentazione la tradizione diventa spettacolo con i racconti di Paolo Attili, cultore e custode del Torrone camerinese nonché patron di “Casa Francucci”, e di Marisa Pennesi Copponi, memoria storica dell’enogastronomia locale.

La Festa del Torrone

I programma di manifestazioni organizzate per le feste natalizie, sono momenti di gioia e di festa che anticipano l’ ormai classico appuntamento del 6 gennaio. Una data che a Camerino riporterà la Festa del Torrone, diventando nuova sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2022.

Il progetto mette in vetrina le eccellenze marchigiane con le esclusività del territorio in una grande festa del buongusto. Ogni anno vengono promossi e presentati eventi dal circuito di Tipicità con ANCI Marche, in collaborazione con la Regione Marche e la partnership di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.

Info sula manifestazione: www.tipicitaexperience.it

