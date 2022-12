Natale e Capodanno in crociera

Festività invernali lontano da frenesie urbane e clima rigido? Un desiderio che tra Natale e Capodanno si può realizzare con la magia di una settimana in crociera sui mari più temperati. Come quello dei Caraibi o della Penisola Araba, oppure negli scenari più affascinanti del Mediterraneo o del Sud America. È su queste aree che punta l’offerta di Costa Crociere: 16 itinerari per navigazioni ad alto tasso emozionale. Itinerari per festeggiare l’arrivo del 2023 in famiglia, in coppia o con gli amici. Rilassandosi di giorno con tuffi nelle acque cristalline di queste mete da sogno o scorrazzando su un 4×4 nel deserto; poi risalire a bordo e condividere in compagnia l’atmosfera della nave addobbata a festa e le tavole imbandite con piatti tradizionali.

Emirati Arabi con Costa Toscana

Proprio per Natale le proposte della compagnia crocieristica genovese puntano sulla navigazione di Costa Toscana davanti alla meraviglia degli Emirati Arabi e dell’Oman: insenature tra costiere desertiche, città futuristiche o altre piene di storia. Un viaggio che partirà il 24 dicembre e si caratterizzerà con soste lunghe, di due giorni e una notte, ideali per indugiare davanti alle attrattive di Dubai, Muscat e Abu Dhabi. A Capodanno è prevista invece una crociera, sempre di una settimana, in partenza il 31 dicembre, con una sosta lunga a Dubai, che consentirà anzitutto di celebrare la nottata più lunga dell’anno nell’atmosfera sfavillante di questa metropoli multiculturale di oltre 5 milioni di abitanti, oggi la nona città più ricca del mondo; per poi proseguire verso le altrettanto splendide Muscat e Abu Dhabi.

Nei caraibi con Fascinosa e Pacifica

Costa Fascinosa e Costa Pacifica propongono quattro diversi itinerari nelle isole caraibiche. Sulla prima nave due gli itinerari di una settimana, in partenza il 23 o il 30 dicembre da Guadalupa, entrambi alla scoperta delle piccole Antille. Nella crociera di Natale sono previste visite a Bonaire, Saint Vincent, Saint Lucia, Barbados e, come ultima tappa, Martinica; in quella di Capodanno a Trinidad, Grenada, Saint Vincent, Saint Lucia per concludersi sempre a Martinica. Costa Pacifica propone invece due itinerari di 10 e 11 giorni, con partenza da La Romana (Repubblica Dominicana) il 18 e 28 dicembre: uno dedicato alle Grandi Antille e uno alle Piccole Antille. A Natale sono previste visite a Ocho Rios, Montego Bay (Giamaica), Isole Cayman, Amber Cove, Samana, Catalina Island (Repubblica Dominicana); a Capodanno rotta su Curacao, Aruba, Trinidad, Saint Lucia, Barbados, Guadalupe, Antigua e le Isole Vergini britanniche.

Natale e Capodanno col pacchetto volo+crociera

Sia le vacanze negli Emirati Arabi che quelle nei Caraibi sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”. Una volta arrivati in aeroporto, il pacchetto garantisce un comodo transfer per raggiungere la nave senza doversi preoccupare dei bagagli, che vengono consegnati direttamente in cabina. Con il suo mix di città d’arte, culture e panorami, il Mediterraneo resta dal canto suo la soluzione ottimale per chi vuole rimanere vicino a casa senza rinunciare al piacere di una crociera. Anche quelle offerte da Costa Smeralda saranno di una settimana e connetteranno Italia, Francia e Spagna, con partenze da Savona il 24 e 31 dicembre e scali a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma.

Costa Deliziosa proporrà invece crociere settimanali nel quadrante orientale del Mare Nostrum, tra Croazia, Montenegro e Grecia. Partenze previste venerdì il 23 e il 30 dicembre da Trieste per visitare Spalato (Croazia), Cattaro (Montenegro), Katakolon e Atene (Grecia) e Bari. Saranno infine la Costa Firenze, la Costa Fortuna e la Costa Favolosa a battere le acque dell’Atlantico meridionale con crociere di Natale e Capodanno in Brasile, Argentina e Uruguay.

Esplorazione gastronomica

Per tutte queste soluzioni di vacanza, informano dalla compagnia crocieristica, è stata rinnovata l’offerta delle escursioni, adattandole anche alle famiglie con bambini. L’esplorazione comincia comunque a bordo e sarà soprattutto gastronomica. I piatti firmati da tre grandi chef – Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León – interpretano infatti i sapori delle località comprese negli itinerari. E proseguirà tra fitti programmi di intrattenimento a bordo, con spettacoli dal vivo, musica, feste a tema. La magia del Natale con spettacoli e canti. E per Capodanno, party a bordo piscina sino alle luci della prima alba del 2023.

Leggi anche: