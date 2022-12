Brillare: la vocazione per l’argento è semplice bellezza

Stile, eccellenza e bellezza elegante dal cuore della Toscana. Un’infinita dichiarazione d’amore nei confronti dell’argento. Con la collezione autunno inverno 2022-23, Giovanni Raspini conferma la sua grande passione per il metallo dai riflessi di luna. I motivi sono molteplici e ancora una volta li ritroviamo nelle ultime creazioni del designer toscano. L’argento regala caratteristiche espressive davvero uniche. Superfici e texture divengono le vere protagoniste del gioiello.

Bubbles è la collezione iconica che racconta tutto il fascino della fusione a cera persa. Una creazione di forte personalità, ove piccole sfere in argento brunito, si rincorrono formando un pattern compositivo senza soluzione di continuità. Esse vanno a catturare e riflettere la luce grazie all’effetto martellato del metallo. Bubbles è declinata in una collana, un pendente, due bracciali (rigido e snodato), due anelli e tre orecchini. Un decoro in argento che va a creare la struttura e il volume stesso del gioiello. Boules propone quattro collane girocollo con altrettanti decori: Perlage, Intrecci, Margherite e Stelle; la catena che lo sostiene attraversandolo è anch’essa in argento.

Brillare con lo swan plumage

Clara AEstas è l’iconico brand beachwear, davvero stupefacente. Il nuovo capo must-have della collezione 2022/2023 che porta la firma Clara AEstas è una capsula di corpetti. Famoso per i suoi ricami alati, il brand per questo fine anno ha lanciato una capsule di corpetti da sera in raso e piume. Questa idea ha conquistato subito showgirl e influencer sia nazionali che internazionali.

Santoni fa brillare l’essenza della femminilità

Nell’atelier Santoni prende forma l’immagine vivida della Donna moderna. Evoluzione naturale del DNA maschile del brand. Lei viene rappresentata da due colori che esprimono perfettamente l’alchimia tra il patrimonio e il futuro della Maison. Arancio Santoni è la nota brillante di arancio che caratterizza il marchio. L’artigianalità di Santoni, e in particolare la rinomata patina, trova un’interpretazione di livello superiore.

Il colore, simile a un raggio di luce, modella il materiale e disegna la pelle con un tratto unico. Le vibranti note di colore conferiscono a décolleté e stivaletti un’esclusiva allure creando accostamenti inaspettati. La Doppia Fibbia, eredità del guardaroba maschile, è il codice principale e funge da fil rouge attraverso tutta la collezione, nelle sue varie interpretazioni. Così è per la nuova décolleté Doppia Fibbia di Santoni – massima espressione di eleganza e sofisticatezza.

Brillantezza e preziosità negli accessori

Un mondo dai colori forti e contrastanti ispirato alle avanguardie artistiche del Novecento e ai colori accesi del Mediterraneo. È questo quello che vede Raffaella Iten per la sua nuova collezione. Fondatrice e anima creativa del brand svizzero De Marquet, Raffaella Iten ha scelto tonalità cromatiche decise e luminose, perché “nelle contrapposizioni trovo la forza, l’eleganza, la passione, il continuo movimento e infine la leggerezza, che muovono le mie collezioni sin dal loro esordio, nel 2018.”

Un’armonia assoluta di colori e di raffinati interventi cromatici, un perfetto equilibrio tra le molteplici sfumature del blu, del verde acqua, del turchese e dei lapislazzuli. Colori che fanno brillare le lavorazioni e ricordano, invitando a un viaggio nel Mediterraneo, nella sua cultura, nella sua arte e nella sua infinita bellezza. Tra surrealismo e astrattismo, le lavorazioni artigianali trasformano la patta in un intricato labirinto, gli intrecci giocano con forti contrasti materici, le perline richiamano la barriera corallina.

