Helsinki per il 2023 punta su una proposta culturale ricca per attrarre turisti e residenti. La cultura urbana, unica nel suo genere, è un fattore chiave per una buona vita e per la felicità. La capitale della Finlandia ha ottenuto il riconoscimento di Paese più felice del mondo per il quinto anno consecutivo. L’anno 2023 arricchisce l’offerta di Helsinki con una nuova sede culturale, diverse inaugurazioni di mostre e gustose novità in campo gastronomico. MyHelsinki.fi, il sito ufficiale della società di promozione cittadina Helsinki Partners, è la guida locale per scoprire le attrazioni, gli eventi e le novità più interessanti della città.

Helsinki: dialogo tra arte e valori

La vivace scena artistica e culturale sostiene il benessere dei cittadini di Helsinki e riflette sui problemi della società. Il nuovo anno sarà segnato da grandi mostre che esplorano temi attuali come il cambiamento climatico e i diritti umani. L’Ateneum, il Museo nazionale d’arte finlandese, aprirà le sue porte dopo una ristrutturazione durata un anno; mentre la Biennale di Helsinki, evento d’arte contemporanea, alla sua seconda edizione si terrà dal 12 giugno al 17 settembre 2023. La Biennale riunisce circa 30 artisti e collettivi affermati ed emergenti provenienti dalla Finlandia e dal resto del mondo. Curata da Joasia Krysa, la Biennale riflette su alcune delle principali questioni del nostro tempo che sembrano irrisolvibili, come i danni ambientali, i conflitti politici e gli effetti della tecnologia.

Vita e opere di Tom of Finland a Kiasma

A uno degli artisti finlandesi più famosi è dedicata la mostra “Vita e opere di Tom of Finland” dal 28 aprile al 29 ottobre. L’artista Touko Valio Laaksonen è noto per il suo stile distintivo e per le immagini iconiche che esprimono la libertà d’amore. Costruita attorno ai personaggi come il taglialegna, il motociclista, l’ufficiale dell’esercito e il poliziotto, la mostra al Kiasma, Museo d’Arte Contemporanea, copre la carriera dell’artista che abbraccia sei decenni ed offre un’ampia visione della vita e dell’epoca di Tom of Finland. Tom of Finland | Museum of Contemporary Art Kiasma

Il Museo d’Arte Ateneum propone un retrospettiva della carriera internazionale di Albert Edelfelt (1854-1905), retrospettiva dal 5 maggio al 17 settembre 2023. In particolare il suo ruolo di influenzatore internazionale. L’artista è stato un pioniere che ha spianato la strada agli artisti finlandesi successivi per farsi strada a Parigi. Edelfelt svolse anche un ruolo importante nelle Fiere Mondiali di Parigi del 1889 e del 1900, sia come artista che come portavoce. Nel 1900 la Finlandia ebbe il suo primo padiglione, che all’epoca era anche una questione politica. Albert Edelfelt | Ateneum Art Museum

Nuovi spazi culturali

Il centro di Helsinki è caratterizzato da diversi strati architettonici. La città ha dato priorità al riutilizzo e alla rivitalizzazione dei suoi punti di riferimento offrendo spazi culturali migliorati che contribuiscono all’evoluzione del carattere e della forma della città. Un altro grande esempio di progettazione circolare è la trasformazione della vecchia caserma russa del 1830. Un tempo utilizzata come stazione degli autobus (fino al 2005), è stata trasformata in un nuovo centro culturale chiamato Kulttuurikasarmi. Situato accanto al Museo d’arte Amos Rex, ospiterà un nuovo cinema, ristoranti, un padiglione, spazi per eventi e un palco all’aperto.

Nel porto meridionale di Helsinki, invece, sorgerà il Nuovo Museo di Architettura e Design che raggrupperà il Museo del Design e il Museo dell’Architettura Finlandese. Per questo nuovo l’edificio del museo sarà indetto un concorso di progettazione nel corso del 2023.

Gastronomia a Helsinki

I punti di forza della scena gastronomica di Helsinki sono: versatilità, mentalità innovativa, ingredienti locali e una certa unicità. I ristoranti, i mercatini e i camion alimentari sono una parte centrale della vitalità urbana. Il livello dei migliori ristoranti di Helsinki è illustrato dal numero di ristoranti stellati Michelin: il ristorante Palace ha due stelle dal 2022 ed è accompagnato da sei ristoranti a una stella. Il ristorante Natura è stato premiato quest’anno con la Stella Verde Michelin. La Stella Verde Michelin è un premio annuale che mette in evidenza i ristoranti all’avanguardia del settore per quanto riguarda le loro pratiche sostenibili.

Il programma di turismo e eventi per il periodo 2022-2026 ha come priorità strategica la promozione e il benessere della città. A livello internazionale, negli ultimi anni il cibo è diventato un importante fattore di attrazione per il turismo. Helsinki dispone già di una serie di ristoranti innovativi, di un’offerta gastronomica di alta qualità, di interessanti mercati e di fornitori di esperienze culinarie; per questo motivo la città vuole investire maggiormente nei viaggi gastronomici.

Il nuovo mercato coperto

Uno dei punti salienti del 2023 è l’apertura della Hakaniemi Market Hall (Mercato coperto) dopo una completa ristrutturazione che ha conservato la sua bellezza originale del 1914, ma l’ha portata ai livelli tecnologici richiesti oggi. La sala del mercato ospita numerosi venditori di ingredienti alimentari freschi e prelibatezze, dolci, artigianato, regali, fiori e giocattoli. Un nuovo ristorante gestito da Ville Relander, proprietario dei ristoranti Madonna e The Cock, aprirà al secondo piano, offrendo ulteriori motivi per visitare la zona.

