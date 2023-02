Aperta a Milano la prima Brussels House d’Europa

La prima Brussels House inaugurata a Milano è il prototipo di un concetto innovativo primo in Europa. Il design si ispira a una casa domestica come luogo accogliente per presentare, incontrare, ma soprattutto per offrire un’esperienza diretta e tangibile di Bruxelles. Uno spazio polifunzionale nel quartiere milanese di Porta Nuova, destinato a ospitare eventi, workshop, meeting ed esposizioni permanenti e temporanee.

Al piano terra di via De Castillia 23, ci saranno occasioni di incontro con il tessuto produttivo, le istituzioni, il mondo della cultura brussellesi; oltre a sviluppare nuove sinergie e opportunità di collaborazione tra Bruxelles e l’Italia.

All’inaugurazione, il 2 febbraio, della prima Brussels House d’Europa è intervenuto il Segretario di Stato Pascal Smet in rappresentanza del Governo della Regione di Bruxelles-Capitale. Presenti anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’ambasciatore del Belgio Pierre-Emmanuel De Bauw, i consoli onorari del Belgio in Italia e rappresentanti della Regione Lombardia.

Ambiente ispirato all’accoglienza

Accanto agli uffici che ospitano le sedi di hub.brussels e visit.brussels, il fulcro della Brussels House è l’open space centrale. Un allestimento realizzato in collaborazione con gli studi brussellesi oPla Architecture e MBC Atelier. Si supera il concetto di showroom, attraverso lo sviluppo di un ambiente ispirato all’accoglienza di una vera e propria “maison” brussellese. Un luogo nel quale i prodotti e i servizi protagonisti del “Made in Brussels”, possono dialogare e interagire con i visitatori.

Un living, che permette di valorizzare l’industria del design e, più in generale, tutta la sfera legata alla cultura e alla creatività; Una cucina, palcoscenico ideale della gastronomia brussellese e delle sue tradizioni, come il cioccolato e la birra belga, patrimonio UNESCO.

Promozione turistica e commerciale

“Brussels House è lo specchio della spinta che, dopo la pandemia, il nostro governo ha dato all’economia della Regione di Bruxelles Capitale, nell’ottica di una maggiore internazionalizzazione. Brussels House rappresenta una vetrina per le imprese brussellesi sul mercato italiano, ma anche un’opportunità per gli imprenditori, le start-up e le aziende italiane. L’ambizione generale è di creare a Milano, capitale economica dell’Italia, un modello che possa essere replicato anche in altre città europee, a cominciare da Barcellona”. Queste le parole di Guglielmo Pisana, Consigliere Economico & Commerciale per Bruxelles Capitale (hub.brussels).

Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (visit.brussels) aggiunge: “Per noi questo è un traguardo importante, a conferma della centralità del mercato italiano nelle strategie di sviluppo dei flussi turistici verso Bruxelles. Oltre a essere la nostra sede, la Brussels House ci permetterà di avvicinare il pubblico agli highlights della destinazione, scoprendo in chiave esperienziale le molteplici sfaccettature della città. Per il momento le iniziative saranno rivolte ai professionisti del turismo: abbiamo in calendario academy day, presentazioni e workshop con la partecipazione dei rappresentanti dell’offerta turistica locale”.

