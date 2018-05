Il Grand Tour delle Marche questa settimana fa tappa nella piccola “Svizzera marchigiana”, dove si svela uno degli spettacoli più coinvolgenti del fantasmagorico risveglio primaverile. A Frontone, suggestivo centro turistico dell’entroterra pesarese alle pendici del massiccio del Catria, il 26 e 27 maggio va in scena “Sapori e profumi di Primavera”. Frontone è un paese dominato da una possente rocca a forma di nave con una maestosa prua. In questo magico scenario vengono celebrati i gioielli gastronomici del Monte Catria, avvolti da un “contenitore” d’eccezione: la rinomata Crescia di Frontone; mentre nei prati e ai margini dei boschi circostanti spunta lo Spignolo, un fungo dotato di caratteristiche uniche, che si consuma preferibilmente crudo. A Frontone, gli amanti dei sapori inediti avranno la possibilità di assaggiare lo Spignolo in tutte le sue gustose varianti e di abbinarlo all’appetitosa Crescia e alle delizie del territorio.

Frontone: esperienza di viaggio e gita di gusto

Un cooking-talk show, dedicato proprio alla Crescia, guiderà food-trotter e gourmet alla scoperta di questa stuzzicante sfoglia che si cuoce adagiandola sui carboni ardenti. Negli stand allestiti lungo le vie del paese, spazio all’assaggio di questa autentica golosità della tradizione, imbottita con cibi dai sapori ormai quasi dimenticati. Erbe spontanee, succulente frittate ed altre pietanze nelle quali il “cibo di raccolta” diviene l’ingrediente essenziale. Da gustare anche la “Mostra mercato delle tipicità del Catria”, con birre artigianali di montagna, pregiati tartufi, vino di visciola e altre prelibatezze. Questo pittoresco territorio dispone di numerose strutture ricettive pronte ad accogliere il turista: agriturismi ed hotel, ma anche un camping d un rifugio sul Monte Catria, base ideale di partenza attraverso una fitta rete di sentieri escursionistici ed itinerari in mountain bike.

