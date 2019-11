Il 4 gennaio 2020 prende il via la seconda edizione di “Ice Music-Concerti in Paradiso”. A 2600 metri d’altezza, sul ghiacciaio di Presena, nel comprensorio Pontedilegno Tonale sarà costruito un teatro-igloo da 300 posti dove si esibiranno decine di musicisti. I musicisti di Ice Music Orchestra avranno a disposizione 16 strumenti: violini, viole, violoncelli, chitarre, un enorme xilofono e percussioni. La particolarità di questi strumenti è che sono tutti rigorosamente scolpiti nel ghiaccio.

Per suonare la temperatura dell’ambiente deve essere a meno 5 gradi. Ogni concerto ha una durata di 45 minuti. Come ha ricordato il direttore artistico Corrado Bungaro, l’esperienza dello scorso anno di tanti musicisti che hanno approcciato questi strumenti di ghiaccio è stata sbalorditiva. “Per loro, cimentarsi con strumenti di ghiaccio e giocare con sonorità particolari è stata una soddisfazione inattesa”. E ha aggiunto: “Cavare il suono dall’acqua ghiacciata è davvero qualcosa di frizzante”.

Ice Music e l’artista Tim Linhart

Gli strumenti e la struttura di ghiaccio sono stati ideati e realizzati dallo scultore americano Tim Linhart. Un appassionato dei paesi del Grande Nord (vive in Svezia) e di questa materia incredibile che è il ghiaccio. Linhart ha scoperto gli incredibili suoni che può emettere il ghiaccio. Un materiale naturale che prima di ghiacciare è acqua. E dall’acqua trasformata ne ha fatto un progetto di successo internazionale. “Tanto entusiasmo mi fa piacere ma non mi stupisce” spiega Tim Linhart. Anche quest’anno, con una squadra di 30 persone che lavorerà giorno e notte, costruirà l’igloo e gli strumenti musicali. Tutto sarà pronto per il primo concerto del 4 gennaio. “Salire sul ghiacciaio Presena di notte è già di per sé avventuroso. Entrare poi in una sala concerto ricavata dentro un igloo è come entrare in una discoteca in paradiso. L’orchestra di ghiaccio e le mura scintillano e risplendono, immergendo in un’atmosfera onirica”.

Calendario Ice Music Festival

Il calendario, presentato alla stampa alla Triennale di Milano, prevede fino a marzo 2020 due concerti alla settimana: il giovedì e due il sabato. Gli appuntamenti del giovedì vedono la presenza della ParadICE Orchestra, una formazione di 7 artisti residenti, che proporranno al pubblico gli Ice Classics Music, i “classici” della canzone d’autore riletti in chiave classica, popolare e contemporanea.

I concerti del sabato sono dedicati all’ Ice Pop Music con la presenza di artisti e progetti musicali di valore. Appuntamenti in cui si alternano vari linguaggi, dal jazz al pop, dal rock alla musica tradizionale.

Tra gli artisti internazionali che si esibiranno ci saranno anche Elio (porterà un inedito dedicato a un’avventura tutta ghiacciata), Bandabardò, Lorenzo Frizzera (chitarrista considerato tra i migliori talenti della scena musicale italiana).

Ice Music e Ice Theatre le novità 2020

Ice Music, Concerti in Paradiso è un festival che non ha eguali in Europa, spiega Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale che organizza il festival insieme all’APT della Val di Sole, a Trentino Marketing e a Mercedes-Benz Italia.

“La novità di questa edizione è che la musica non sarà la sola arte ad essere accolta sul Presena” spiega Fabio Sacco, direttore dell’APT della Val di Sole. Quest’anno ci saranno gli eventi domenicali di Ice Theatre con “La fantastica avventura di un cuore di ghiaccio”. Una favola per grandi e piccini in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento (MUSE), musicata dal vivo con gli strumenti di ghiaccio per illustrare in modo originale le conseguenze dei cambiamenti climatici sul territorio alpino.

Sempre la domenica, durante il Carnevale, l’Ice Puppets Show, spettacolo in prima mondiale delle marionette di ghiaccio azionate dal puparo siciliano Mimmo Cuticchio, uno dei maggiori interpreti viventi.

“Il progetto di Ice Music è fatto di acqua – dice ancora Sacco –ed è la nostra offerta territoriale sia d’estate che d’inverno. In una logica di sostenibilità e di rispetto dell’acqua altri progetti stanno nascendo. Primo tra questi Pejo3000 che si trova nel Parco Nazionale dello Stelvio e da quest’inverno sarà la prima ski area plastic free al mondo”.

Statue di ghiaccio e sonni in igloo

Altra novità, nel percorso tra l’arrivo della cabinovia e l’EQ Ice Dome saranno collocate delle statue di ghiaccio realizzate dall’artista Ivan Mariotti. Infine, sono in programma quattro cene gourmet con alcuni degli chef più quotati della Val di Sole e della Valle Camonica, realizzate con i prodotti di eccellenza del territorio. Ma, per chi vorrà provare un’esperienza ancora più completa, nelle vicinanze del teatro saranno costruiti anche tre ulteriori igloo: all’interno saranno ricavate altrettante stanze da letto.

Info: www.valdisole.net – www.pontedilegno.com

