Lisa Corti: il fascino dell’esotico

Lisa Corti presenta la sua prima collezione Resort 2020 puntando sui suoi capi classici, interpretati con nuovi disegni: Ramage Chinz e Tibetan Dragon Tiger. Il fascino dell’esotico assume un nuovo significato, fatto di tradizioni che provengono dall’Oriente, di riti, di alto artigianato artistico. Il tutto racchiuso in capi da indossare da chi rincorre l’estate anche nei mesi invernali. La seta è il tessuto d’elezione, insieme ai cotoni impalpabili e alla mussola finissima. Per i modelli must Lisa Corti come il kaftano aperto e chiuso per la sera ma anche per la spiaggia.

Le kurte e le camicie per un abbigliamento più casual. Nuovo modello, un abito con le spalle scoperte, stretto in vita e che scende morbido sui fianchi per dare un tocco più young e fresco alla collezione. Il Ramage Chinz è nato proprio da un frammento di un vecchio Chinz indiano, una particolare tipologia di tessuto lucido e levigato che veniva prodotto in India fin dall’antichità per l’arredamento.

Il disegno di Lisa Corti vuole ricordare nei colori – blu, rosso, giallo e verde – e nei soggetti che riproducono fiori e frutta, un mondo seducente fantastico e prezioso. Capi speciali e unici, grazie anche alla particolare tecnica di fattura di tutti i tessuti. Lisa Corti utilizza il block print, ossia la stampa manuale sulla stoffa attraverso blocchi di legno che riproducono i disegni.

Il Tibetan Dragon Tiger già dal nome ci porta a nord dell’India, in Tibet appunto, mutuando un disegno classico e antico che ricorre spesso nell’arte e nella mitologia di quelle regioni: l’iconografia della tigre viene fusa con quella del drago, creatura mitologica per eccellenza e ambivalente, in Occidente considerata terribile e malvagia, mentre in Oriente vista come benevola e portatrice di ricchezza e fortuna.

Seduzione a fior di pelle con Lisca

Lisca presenta le novità della stagione invernale 2019 e rilancia Lisca Cheek con un restyling del brand all’insegna di una femminilità sempre più attuale e glamour: Lisca Selection. Il delicato gioco di trasparenze e sovrapposizioni di tulle nude e pizzi black crea un sofisticato “tattoo effect” sulla lingerie e corsetteria di punta della maison nella serie Luxury Dream. I modelli Royal Wish ci deliziano con la lucentezza e la morbidezza del velluto impreziosendo bra e slip con inserti floreali. Allure minimal e cristalli Swarovski per i modelli Tender Love che ricoprono il corpo femminile di un delicato pizzo effetto nude nei colori black e magenta.

Una nuova era per la linea Cheek che con la F/W 2019 rinnova la propria immagine. Con un nuovo logo, sarà ora riconoscibile come Lisca Cheek, ma l’essenza rimarrà inalterata: continuerà a presentare collezioni trendy, giocose e colorate per le donne che amano essere chic e alla moda con un pizzico di ironia. I pizzi si alternano alle fibre naturali, confortevoli e con un delicato effetto soft-touch, su slip a vita alta, seducente bodysuit e bralette senza coppa per un nuovo concetto di femminilità. Sempre in casa Lisca Cheek la linea Energy: l’intimo ideale per praticare sport. Questa nuova linea si adatta al corpo perfettamente e garantisce supporto e traspirabilità grazie alla combinazione fra microfibra e fibre organiche.

Yamamay Christmas Collection 2019

Il regalo perfetto? L’outfit giusto per Natale e Capodanno? La lingerie da indossare durante le feste? Yamamay ha pensato ad una collezione di Natale per tutti i gusti e tutte le necessità. Sono tantissimi i capi e gli accessori da regalare; ma anche da indossare per le cene di Natale, i brindisi con gli amici e i party di Capodanno. Party look, completi lingerie da regalare come buon auspicio, maglioni a tema natalizio e comodi pigiami per le fredde serate invernali. Insomma da Yamamay c’è l’idea giusta per tutti i gusti.

Camicie e body in tulle see-through, top con pizzo ricamato, tute da sera ispirate alla lingerie. Non mancano maglioni a tema natalizio con lettering ‘Jingle Bells’ da indossare per pranzi e cenoni. Il tutto all’insegna del rosso, la nuance festiva per eccellenza, e del nero sempre una garanzia in fatto di eleganza.

Sexy ed intrigante: la lingerie è l’alleata di seduzione perfetta anche per le Feste di Natale. Reggiseni in pizzo, body seducenti, sottovesti e completi in seta, kimono nonché accessori giocosi da regalare alle amiche.

Il Natale Verdissima: audace e divertente

Rosso fuoco per la raffinata proposta in raso e pizzo impreziosito da scintillanti dettagli gioiello per il push up con brasiliana coordinata e il baby-doll con profondi spacchi laterali. Un capo audace e malizioso che fa diventare la seduzione un’arma delicata che accende l’ambiente festaiolo.

La scelta perfetta per affrontare le fredde serate di festa con un look comodo e divertente è la spiritosa stampa ad alce che rende la proposta assolutamente irresistibile!

