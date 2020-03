Raffaello500, il genio di Urbino celebrato in undici paesi

Raffaello Sanzio nacque a Urbino il 28 marzo 1483. Era venerdì santo. In solo 37 anni di vita seppe cambiare le sorti della storia dell’arte a livello mondiale. Per l’anniversario dei 500 anni dalla morte di Raffaello l’Umbria aveva previsto una serie di eventi per celebrare il genio urbinate. Ora tutto è sospeso e annullato causa Covid-19.

Ma c’è qualcuno come Musement che ha deciso di non abbandonare la cultura proprio in questo particolare momento. La piattaforma per la prenotazione di viaggio in tutto il mondo, ha inaugurato Raffaello500. Un percorso museale virtuale alla scoperta dei capolavori più famosi e di alcune opere meno conosciute, custodite nelle più celebri istituzioni culturali del mondo. Un museo virtuale che associa arte e scoperta.

Raffaello500: visita virtuale in 30 musei

Mettetevi comodamente seduti in poltrona o sul divano e prendete il vostro laptop, tablet o smartphone. Con Raffaello500 vi portiamo in 11 paesi e più di 30 città che ospitano oggi oltre 100 delle più importanti opere che hanno segnato la carriera artistica del genio di Urbino. L’intento è quello di ispirare tutti gli esploratori virtuali e dare loro la possibilità di lasciarsi incantare da uno dei geni più importanti della storia.

Il nostro tour vi porterà in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Scozia, Ungheria, Austria, Russia, Stati Uniti d’America e Brasile. Sono più di 30 le città incluse in questo lungo viaggio digitale alla scoperta dell’evoluzione artistica di Raffaello. Per partire non serve nemmeno allacciare la cintura di sicurezza o acquistare un biglietto aereo. Il viaggio inizia con un semplice clic e, proprio come se ci si trovasse ai Musei Vaticani, al Louvre, alla Galleria degli Uffizi, al Prado, a Villa Borghese o al Museo dell’Ermitage. Ogni appassionato d’arte potrà fare un salto nel tempo di 500 anni alla scoperta della propria opera preferita o scoprirne di nuove.

Raffaello500: musei e opere

La maggior parte delle opere sono, come ovvio, in Italia. Vediamo dove: Milano, Brescia, Bergamo, Modena, Bologna, Firenze, Urbino, Città di Castello, Roma, Città del Vaticano e Napoli. Sono 18 i centri culturali che si possono visitare virtualmente per ammirare opere come Stanza della Segnatura, Sposalizio della Vergine, Dama col licorno e altri ancora.

In Francia facciamo tappa a Parigi, Strasburgo e Chantilly. Qui sono 18 le opere custodite nelle sale del Louvre, Museo Condé e Museo delle Belle Arti dove ammirare: Angelo, le Tre Grazie, San Michele e il drago, San Giorgio e il drago, Madonna d’Orleans, Belle Jardinière, Madonna del Diadema blu, Madonna del velo, Ritratto di Baldassarre Castiglione, Dio Padre benedicente tra due angeli, San Giovannino nel deserto, San Michele Sconfigge Satana, Sacra Famiglia di Francisco I, Ritratto di Dona Isabel de Requensens, Santa Margherita, Autoritratto con amico, Piccola Sacra Famiglia e Ritratto di giovane donna.

Raffaello500: negli altri paese europei

Per constatare l’evoluzione del percorso artistico di Raffaello bisogna andare a Londra alla National Gallery e al Victoria and Albert Museum. Qui sono custodite 15 opere di altissimo spessore culturale. La altre importanti istituzioni museali europee dove si trovano altre opere sono il Prado di Madrid, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, il Museo di Belle Arti di Budapest, National Gallery of Scozia di Edimburgo e alcuni importanti centri culturali della Germania come il Gemäldegalerie, il Bode Museum di Berlino e l’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera, e a San Pietroburgo in Russia.

Con qualche altro click attraversiamo l’oceano per farci incantare dalle opere di Raffaello custodite negli Stati Uniti d’America, in Brasile tra Detroit, New York, Pasadena, Worcester, Baltimora, Boston, Washington e San Paolo, sono disponibili moltissime tavole di finissima pittura.

