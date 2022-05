La bellezza di un territorio e ciò che racchiude si può presentarlo e promuoverlo in tanti modi. Per costruire una consapevolezza al rispetto della natura ed educare a uno sviluppo sostenibile è bene cominciare a farlo già in tenera età. A questo scopo l’Ente Parco Aspromonte ha promosso un progetto didattico rivolto ai più piccoli. Partendo dalla leggenda della Rocca del Drago (Ròcca tu Dràku, in calabrese) è stato creato un personaggio animato che si chiama Nonno Pietro.

Si tratta di un cortometraggio dal titolo “In viaggio con nonno Pietro” dove il protagonista è ispirato dalla leggendaria storia della Rocca del Drago e prende le sembianze dal particolare e affascinante aspetto del monolite. Il curioso monolite si trova fra Bova e Roghudi Vecchio. Il video animato spiega ai bambini, ma non solo a loro, la genesi dell’Aspromonte. Un viaggio fra i suggestivi monoliti della Valle delle Grandi Pietre, a partire dalla Pangea e dalla formazione dei continenti e della Calabria.

Il mistero della Rocca del Drago

La Rocca del Drago è una particolarissima conformazione la cui origine è ancora avvolta nel mistero. Il personaggio animato di nonno Pietro, con la speciale empatia tipica del rapporto fra nonno e nipoti, spiega in modo semplice e coinvolgente il parco. Si comincia con le montagne dell’entroterra che sono un tesoro della geologia, sensibilizzando grandi e piccoli al tema del rispetto dell’Aspromonte Geopark, patrimonio Unesco. La simpatica pietra parlante, grazie alle tecniche di animazione 3D, porta a spasso i bambini nella maestosa natura del Parco dell’Aspromonte. Il documentario animato, la cui versione integrale dura 10 minuti, è stato costruito dalla creatività di un team di professionisti reggini.

“In viaggio con Nonno Pietro” sarà proiettato nelle scuole, nell’ambito di specifici progetti di educazione ambientale rivolto agli studenti; una speciale versione panoramica a 360° sarà in visione permanente in una sala immersiva nella nascente sede del Geoparco a Bova. “Tradizione ed innovazione si fondono nel progetto di promozione e sensibilizzazione ideato e voluto dall’Ente. Ci rivolgiamo ai più piccoli con il loro “linguaggio”, accorciando le distanze tra Istituzioni e nuove generazioni”. Ha spiegato il Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano. E ha aggiunto: “siamo consapevoli che le attività di educazione e formazione orientate a uno sviluppo sostenibile del territorio, attivano processi virtuosi di cambiamento”.

Info: www.parconazionaleaspromonte.it/

