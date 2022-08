Val di Non, “Pomaria” torna più ricca che mai

Dopo lo stop degli ultimi due anni, la Val di Non si prepara a accogliere nuovamente una delle sue manifestazioni più amate: Pomaria. Si tratta della festa dedicata alla raccolta delle mele Dop e alle eccellenze enogastronomiche del territorio trentino. Pomaria – il nome deriva da “pomarium” (frutteto in latino) e riporta alla dea Pomona, protettrice dei frutteti – vuole rappresentare il forte legame con una terra antica, quella trentina. Una terra che valorizza il passato come elemento centrale per fare conoscere la propria cultura e le proprie tradizioni.

Pomaria 2022 all’ombra del Castello di Casez

Le date da mettere in agenda sono 15 e 16 ottobre. La cittadina che la ospiterà è quella che l’ha vista nascere, ovvero l’antico borgo di Casez con l’omonimo castello, che mantiene intatto il proprio fascino, anche dopo gli importanti rimaneggiamenti di fine ‘800.

Il centro storico del borgo – con i suoi palazzi patrizi, le antiche cantine dai soffitti a volta e la piazzetta con la pavimentazione in bugnato – tornerà a prestare i nobili profili. Questo evento nato quasi per gioco, all’inizio del terzo millennio per raccontare (anche se si parla di mele) il terroir unico della Val di Non. In breve l’iniziativa si è trasformata in un gioioso e partecipato laboratorio a cielo aperto su agricoltura di montagna, arte casearia, zootecnia. È servito anche al recupero della viticoltura eroica del luogo, in particolare legata all’antico vitigno autoctono Groppello di Revò. Un vitigno proveniente dalla Val di Non e amato in passato anche alla corte degli Asburgo.

Laboratori dedicati alla sostenibilità

La prossima edizione si preannuncia molto ricca, con un ampio numero di realtà artigianali presenti, momenti di incontro, laboratori per adulti e bambini. Particolare attenzione è stata posta alle tematiche ambientali. Saranno toccate con mano anche attività come quella incentrata sulla difesa degli insetti, che fanno bene alle colture, e al ruolo irrinunciabile delle api per la biodiversità. Anche in relazione alla sostenibilità e a tutti i laboratori, la parola chiave sarà ancora interattività. Un modo per instaurare un dialogo autentico con i visitatori che impareranno come siano semplici alcune buone pratiche. Potranno divertirsi con la preparazione fai da te di golosità a base di mele, di dolci “manifesto” quali lo strudel (che non si fa con la pasta sfoglia) o di ricette salate come il tradizionalissimo tortel di patate.

Parlando di workshop, meritano un’attenzione speciale quelli tenuti dagli chef della valle, presenti in modo massiccio. Immancabili le degustazioni dedicate ai formaggi d’alpeggio, al miele, ai distillati e al vino. Quest’ultimo in Val di Non sta conoscendo un autentico e felice rinascimento con un fiorire di piccole cantine impegnate nella riscoperta dell’autoctono Groppello a bacca rossa. Nel corso dell’evento si può assaggiare anche un elegante blanc de noir, spumantizzato con metodo classico; ma anche alcuni eccellenti bianchi, sfruttando al meglio l’acidità che terreno e altitudini regalano in abbondanza.

“Pomaria on the road”

Nuova anche “Pomaria on the road”, che precede Pomaria, una manifestazione che andrà in scena dall’1 al 16 ottobre, lungo tutto il territorio della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole. Si presenta in una veste completamente rinnovata dopo la versione sperimentale degli scorsi anni. È incentrata su un fitto calendario di appuntamenti per celebrare l’autunno e per raccontare un lavoro fatto di amore per la terra. Un amore che in questo angolo di Trentino riesce a far crescere, grazie alla collaborazione tra contadini e artigiani, guidati dalla ricerca di qualità e autenticità. Tra le altre cose, ci saranno passeggiate tra vigne e meleti, degustazioni in cantina e in distilleria, trekking urbani, laboratori per bambini e molto altro.

Groppello Wine Tour con una guida esperta

Novità nella novità è il Groppello Wine Tour: in compagnia da una guida esperta, nell’arco di una giornata si va alla scoperta delle cantine della Val di Non e del loro vino di montagna. Gli appassionati potranno fruire di un comodo servizio di trasporto messo a disposizione dall’organizzazione. Non mancherà, poi, la possibilità di raccogliere le mele direttamente dall’albero con il progetto Andiamo a Coìr, che coinvolge gli Agritur Ambasciatori di Melinda.

Pomaria punta su un turismo di qualità

Accanto alla mela la festa propone molte altre attività legate al territorio: rappresentazioni di antichi mestieri, musiche, stand enogastronomici dei produttori associati alla Strada della Mela, degustazioni di vini e prelibatezze locali.

I visitatori possono inoltre godere della bellezza delle Valli di Non e di Sole attraverso lunghe passeggiate e escursioni guidate. Nel contempo potranno gustare i piatti della tradizione gastronomica locale preparati dai più quotati cuochi dei ristoranti e agritur delle Valli del Noce. Per i più piccoli: giochi per divertirsi insieme, fiabe e filmati per conoscere le meraviglie della natura.

Speciale turismo En Plein Air

Gli amanti dei viaggi in camper ed all’aria aperta sono da sempre legati a Pomaria e anche nel 2022 avranno a loro disposizione un’area fruibile gratuitamente a pochi chilometri della manifestazione e collegata a Casez con un bus navetta. I posti saranno circa 100 che si andranno a sommare a quelli presenti nelle altre aree della Val di Non dedicate al turismo all’aria aperta.

Info:

www.visitvaldinon.it – www.stradadellamela.com

