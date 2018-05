Le dieci cose più assurde che puoi fare solo a Las Vegas

“Quel che accade a Las Vegas rimane a Las Vegas” è il tipico motto di tutti coloro che partono alla volta della “Citta del peccato”.

E anche noi, durante il coast to coast, non abbiamo proprio voluto perderci Las Vegas, per vedere con i nostri occhi quante attività insolite si possono trovare in questa città.

Ovviamente, in neanche due giorni di permanenza, abbiamo visto e provato di tutto ma ecco quali sono le 10 cose più assurde che puoi fare solo a Las Vegas.

Las Vegas: farsi sposare da Elvis Presley

Ebbene sì, a Las Vegas è possibile non solo sposarsi, ma si può decidere anche di fare una cerimonia orchestrata proprio da Elvis, o meglio, da un signore travestito da Elvis. Non abbiamo resistito e ci siamo recati alla Wee Kirk Chapel, una piccola cappella di colore bianco e violetto.

Qui, a celebrare il nostro finto matrimonio, ci ha pensato un signore simpaticissimo vestito da Elvis, che sulle note di “Can’t help falling in love” ha accompagnato Sara all’altare e ci ha unito.

Naturalmente in un matrimonio per finta di legale non ha proprio nulla. Comunque sia, è stata un’esperienza surreale, ma soprattutto divertentissima, valida sia per chi vuole provare l’ebrezza di sposarsi, anche se per gioco, sia per chi vuole rinnovare le promesse di matrimonio.

Salire sulle montagne russe in mezzo ai grattacieli

Al New York New York, uno dei più pittoreschi hotel della Strip di Las Vegas, è possibile salire a bordo di montagne russe, che ti trasportano a tutta velocità in mezzo ai grattacieli dello stesso hotel. Un’esperienza assolutamente da provare se amate questo genere di attività e se non soffrite di vertigini. Le montagne russe in questione, infatti, arrivano fino a 50 metri da terra e compiono persino avvitamenti e giri della morte.

Giocare ai Casinò H24

Se si passa anche solo una mezz’ora a Las Vegas è impossibile resistere alla tentazione di giocare almeno 1$ in uno degli innumerevoli casinò che costellano Las Vegas. C’è solo l’imbarazzo della scelta rispetto a quale postazione giocare, ma noi vi consigliamo tra tutte la roulette.

Dove si possono giocare anche pochi dollari con la possibilità di vincerne parecchi. A noi, infatti, è andata bene e in una serata ci siamo portato a casa 25$.

Non molto, ma se non altro con quei soldi ci siamo pagati la benzina del giorno successivo.

Cenare sulla Tour Eiffel

Avete mai immaginato di poter cenare sulla Tour Eiffel però non trovandovi a Parigi? Impossibile direte voi, ma a Las Vegas nulla è impossibile. Perché al “Paris” è stato ricostruito proprio il celebre monumento della capitale francese, sul quale è possibile addirittura cenare.

I prezzi sono a dir poco proibitivi, ma se vincete una discreta cifra, magari ai vari casinò, potete permettervi tranquillamente una cenetta romantica con vista Champs… Pardon, Strip di Las Vegas.

Provare i seggiolini volanti a 100 metri d’altezza

Quanti di voi da bambini hanno mai provato i seggiolini volanti (detti anche calci in culo) ai luna park? Però quanti di voi lo hanno provato a 300 metri d’altezza? Potete vivere quest’emozione unica allo Stratosphere, l’ultimo hotel situato alla fine della Strip, dove è presente una torre, sulla quale sono situati proprio questi seggiolini volanti. Sara mi ha supplicato di non farlo per paura che volassi di sotto, ma vi assicuro che è divertentissimo, non solo per i bambini, ma anche e soprattutto per gli adulti.

Andare in gondola tra i grattacieli a Las Vega si può



Tra tutti i grattacieli, le miriadi di luci, insegne colorate e casinò di ogni genere, Las Vegas sa essere anche romantica. Al “The Venetian” in particolare si respira aria di casa, grazie alle installazioni di gondole che galleggiano sulla ricostruzione del Canal Grande di Venezia. Qui è possibile navigare immersi tra i grattacieli a prezzi non certo ragionevoli. 29$ a testa (se si è in 4 sulla gondola), altrimenti 58$ a testa se si è solo in due.

Ammirare le fontane danzanti del Bellagio

Mentre passeggiavamo lungo la Strip siamo stati ipnotizzati dallo spettacolo delle fontane danzanti del Bellagio, uno degli hotel più celebri e lussuosi di Las Vegas. Qui, ogni 10 minuti circa, le fontane prendono vita a ritmo di canzoni di varia natura. Noi siamo stati fortunati perché mentre passavamo abbiamo sentito “Viva Las Vegas” echeggiare dagli altoparlanti e, neanche a dirlo, ci siamo subito messi a ballare e a cantare a squarciagola.

Fare shopping in un foro romano

A Las Vegas sembrano avercela particolarmente con l’Italia, infatti hanno persino ideato un centro commerciale all’interno di una ricostruzione dei fori romani. Qualcosa di impensabile per noi, ma che comunque ci ha affascinato. Ci siamo messi così a passeggiare fra i vari negozi dentro al centro commerciale, dove è presente, oltre a diverse ricostruzioni di sculture romane, addirittura un cielo finto dipinto sul soffitto.

Ascoltare concerti di artisti illustri negli hotel

Ogni weekend a Las Vegas si esibiscono negli hotel della Strip diversi artisti di calibro internazionale. Elton John, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga sono solo alcuni dei celebri nomi che vengono a cantare e suonare a Las Vegas. Ovviamente il prezzo dei biglietti è parecchio alto, può raggiungere infatti anche gli oltre 200$, ma è sicuramente un’esperienza particolare ascoltare artisti così importanti esibirsi in hotel.

Provare il ristorante con l’hamburger più calorico al mondo

A Las Vegas non poteva mancare la sezione cibo tra le cose più assurde da provare. Infatti nel Downtown, oltre la Strip, è presente l’Heart Attack Grill, famoso perché i commensali mangiano con addosso un camice da ospedale, ma soprattutto per la nomea di ristorante con l’hamburger più calorico al mondo. Questo perché all’interno del menu è possibile scegliere tra varie tipologie di hamburger, a cui si possono aggiungere fino a otto strati di carne e 40 strisce di bacon croccante: l’Octuple Bypass Burger, ovvero l’hamburger più calorico al mondo. Noi ci siamo fermati a due semplici strati di carne, con formaggio, bacon e pomodoro e già stavamo scoppiando, tanto che non siamo riusciti a finirlo. E in questo ristorante se non riesci a finire un piatto ricevi una punizione. Puoi infatti scegliere se cantare una canzone al karaoke davanti a tutti, o venire sculacciato dalle cameriere di fronte a tutti. Entrati nell’ottica del trash di Las Vegas, abbiamo optato per la seconda, ovvero farsi sculacciare. Insomma, un ristorante così particolare ed estremo che può esistere solo a Las Vegas e in nessun altro posto.

