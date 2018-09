Coccole per la pelle. Da 27 87 Perfumes tradizione e innovazione

27 87 Perfumes è un esuberante marchio di profumi nato a Barcellona, che porta l’antica arte della profumeria nel XXI secolo. Il nome del brand trae ispirazione dalla data di nascita della fondatrice, Ramy Kowalewaski. L’obiettivo? Rinnovare e valorizzare la tradizione profumiera combinando gli ingredienti migliori e l’artigianalità di alto livello con un tocco di stile contemporaneo. Le fragranze di 27 87 Perfumes provocano ed evocano sensazioni straordinarie, facendo rivivere i ricordi più belli e creandone allo stesso tempo di nuovi. Le quattro fragranze di 27 87 Perfumes sono state create da nasi rinomati a livello mondiale e si distinguono per: Durata, Unicità e Dinamicità. La loro persistenza sulla pelle è molto duratura, basta una singola applicazione alla mattina per godere della profumazione per l’intera giornata. Unici perché non possono essere trovati in nessuna altra forma sul mercato, questo ciò che li rende singolari. Ma anche dinamici perché uno stesso profumo assume sfumature olfattive molto diverse nel corso della giornata.

Distribuito in esclusiva in Italia da Paul Roses Distribution www.paulroses.com

Coccole per la pelle. Siero detox contro gli attacchi del tempo

La pelle del viso è l’area che più mostra i segni dello scorrere del tempo, e muta la percezione che abbiamo di noi stessi: oltre al fattore genetico e fisiologico, non eliminabili, sono determinanti fenomeni esterni come inquinamento, esposizione solare, fumo e squilibri ormonali. Il nuovo Siero Detox Rilastil Multirepair H.A. è la novità in grado di risolvere il problema grazie all’effetto detossinante, ossigenante, idratante, rigenerante e restitutivo della luminosità dell’incarnato. La texture setosa e di rapido assorbimento facilita il ricambio cellulare e contrasta le tossine, rendendo la pelle immediatamente risanata e purificata. La ricerca e gli ingredienti tecnologici impiegati lo rendono un prodotto unico nel suo genere e capace di depurare la pelle da agenti inquinanti, idratandola a fondo e ottenendo grazie alla sinergia degli ingredienti, un effetto anti-age che non ha precedenti. A conferire al siero la sua efficacia sono gli attivi innovativi che svolgono funzioni diverse e complementari: Acido Ialuronico Idrolizzato, Acido Ialuronico High Tech, Sodyum Butyroyl Hyaluronate, dall’effetto idratante, elasticizzante e lenitivo, Detoxiox, dall’effetto antiossidante, lenitivo e riparatore intenso. Il Siero Rilastil Multirepair H.A. è senza parabeni e derivati del grano. È ipoallergenico, non comedogenico, clinicamente e dermatologicamente testato.

Disponibili in farmacia. www.rilastil.com

Coccole per la pelle. Vinopure riequilibra le pelli con uva e oli

Natura al 99% per combattere l’acne dell’età adulta e riequilibrare pelli da miste a ricche. La nuova linea Vinopure di Caudalie rappresenta un ulteriore avanzamento della scienza clean del marchio francese che da sempre segue una cosmetica consapevole. Incorpora un nuovo esclusivo complex brevettato che limita la proliferazione del batterio P. acnes e previene l’ossidazione del sebo. Il complesso è composto da polifenoli d’uva associati a un mix di 6 oli essenziali bio purificanti non fotosensibilizzanti: menta piperita proveniente dall’India, geranio dall’Egitto, lemongrass dal Madagascar, lavanda e melissa dalla Francia e rosmarino dal Marocco e Tunisia. Nella formula anche acido salicilico 100% naturale ricavato dalla pianta di gaultheria, proveniente dell’Asia, che libera e restringe i pori e affina la grana della pelle e idrolato di rosa bio (certifcato Ecocert) ottenuto da rose biologiche del bacino del Mediterraneo che opacizza e illumina la pelle. Il jus olfattivo naturale, risultante dagli stessi ingredienti, risulta fresco ed energizzante. Vinopure è beauty routine, semplice ed efficace, in 3 step: preparare e purificare con Vinopure Lotion Purifiante Peau Nette, correggere ed equilibrare con Vinopure Sérum Infusion Anti-Imperfections, idratare e opacizzare con Vinopure Fluide Matifiant Perfecteur de Peau.

In farmacia, parafarmacia, nella Boutique Caudalie, su www.caudalie.com

Coccole per la pelle. Hydra Therapy Foaming Cleanse

Erno Laszlo continua ad essere in prima linea con l’ultima novità della linea Hydra-Therapy, Hydra-Therapy Foaming Cleanse, che si aggiunge al portfolio di prodotti per la cura della pelle. Questo particolare detergente schiumogeno, in un solo passaggio, è capace di rimuovere le impurità senza irritare agendo sia come detergente che come struccante. Una vera e propria coccola per la pelle che risulta subito detersa, fresca, morbida e luminosa. La sua formula unica contiene un complesso basato sul fattore idratante naturale della pelle. Tale complesso contribuisce a regolare il pH, a ridurre le irritazioni e a migliorarne la capacità di trattenere l’umidità nella pelle. Dopo tanti anni dedicati a perfezionare l’arte di creare programmi personalizzati dai risultati garantiti, Erno Laszlo si impone come esperto nella creazione di soluzioni per la pelle che iniziano con un rituale di detersione su misura sin dal 1927. Il marchio, sempre all’avanguardia nell’innovazione dei prodotti, continua a evolversi e perfezionarsi ancora oggi, andando direttamente al cuore dei problemi della pelle: invecchiamento, minacce ambientali e stili di vita stressanti. Il marchio Erno Laszlo è distribuito in Italia da Finmark in una rete selezionata di profumerie. www.finmark.it

