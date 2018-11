Austria: “Wellness senza fine”

Il benessere nella regione austriaca del Burgenland in autunno è esclusiva. Nella terra dei vini, il Falkensteiner Balance Resort Stegersbach concepisce la vacanza come “ wellness senza fine ”. Programmi speciali integrano rigenerazione, allenamento e sana alimentazione. La struttura si trova in un bellissimo giardino botanico, situato nella regione dei vigneti e dei parchi naturali, tra cui il parco nazionale di Neusiedler See-Seewinkel. Il centro benessere, che occupa 2.700 mq, ospita due grandi piscine infinity all’interno e all’esterno, un ambiente saune diversificato (con saune finlandesi, bagni di vapore e saune aromatizzate con rituale di purificazione Aufguss), le terrazze giardino, la Spa Bistro con cucina a vista e accesso alla terrazza. Programmi e trattamenti sono studiati per far vivere il soggiorno come un percorso di rigenerazione. In particolare, uno dei metodi più efficaci è lo tsar (the secret of active regeneration). Si tratta di allenamenti e movimenti studiati e personalizzati, da un team di esperti, che aiutano a riequilibrare il corpo, con effetti benefici anche sulla mente. Attraversando un corridoio in vetro, si possono raggiungere direttamente dall’hotel le terme Stegersbach.

www.falkensteiner.com/it/hotel/stegersbach

Wellness in Croazia col “Decluttering” ci si libera del superfluo

Il “Decluttering” è uno stile di vita da un anno molto di moda. Letteralmente vuol dire “liberarsi del superfluo”, migliorando la vita, l’umore e il benessere. Il Kempinski Hotel Adriatic in Istria, elegante e contemporaneo, è il primo hotel di lusso in Croazia dotato di spiaggia privata, spa e golf. Inaugurato nel 2009 è situato a Savudrija (Salvore), suggestivo paese di pescatori con il faro più antico dell’Adriatico. L’hotel gode di una spettacolare vista fino alle cittadine di Piran e Portoroz, sull’attigua costa Slovena, e sulla costa italiana. L’Energy Clinic Carolea SPA di 3000 mq, corredata di gym, piscina interna e due piscine esterne (di cui una riscaldata), offre pacchetti creati per ripristinare l’energia e rilassare il corpo e la mente. Il Massaggio Energy Clinic Anti Stress è profondamente rilassante ed equilibrante, per un corpo morbido, elastico e pieno di energia. Il trattamento tonifica il corpo e ha un effetto benefico su legamenti e tendini, circolazione sanguigna, flusso linfatico e le vie nervose.

www.kempinski.com/istria

Nel Tirolo austriaco l’inverno si fa esclusivo

A Seefeld, nel Tirolo Austriaco, scende la temperatura e aumenta il calore dell’atmosfera magica. Gli amanti dello sci di fondo possono accedere direttamente ai 279 km di piste dall’Interalpen-Hotel Tyrol, 5 stelle lusso. Una posizione avvolta nella pace del parco privato che lo circonda e dalle vette delle Alpi. Un resort di charme che offre spazi regali dal sapore classico e altri di ultima generazione dal design contemporaneo. La punta di diamante della struttura è senza dubbio la Spa di 5300 mq da poco ridisegnata e ampliata con 230 mq pensati esclusivamente per le famiglie e con accesso consentito solo in costume. Così anche i bambini possono entrare con mamma e papà nelle aree dedicate alla sauna e al bagno turco. Il menù dei trattamenti contempla i migliori marchi cosmetici, come Sisley, Dermalogica e Salin de Biosel. Le piscine interne sono le più lunghe di tutto l’arco alpino: 50 metri riempiti di acqua di sorgente riscaldata. Durante il periodo invernale la piscina si trasforma in un luogo incantato. Ogni sabato, nella stagione invernale, dalle ore 18 luci e suoni trasformano l’area relax in un luogo romantico: centinaia di candele illuminano il perimetro per il Candlelight-Swimming mentre la musica rilassante crea la magia. Wellness in una vera oasi. Benessere incentrato sulle esigenze femminili di discrezione e assoluta tranquillità nella nuova Ladies Spa: ambientazione di lusso dai toni scuri e caldi con elementi dorati, sauna finlandese, bagno a vapore, docce emozionali, cascate di ghiaccio per rinfrescarsi dopo la sauna, una ricca selezione di tisane, infusi e succhi di frutta da gustare nell’intimità di un luogo riservato e rilassante.

www.interalpen.com

Wellness in Romagna: Respira! Sei al Miramonti

L’Hotel Miramonti è una delle strutture più autentiche della catena alberghiera Batani Select Hotels, made in Romagna. Lusso ed eleganza si sposano con l’autenticità e la possibilità di vivere un’esperienza wellness completa. Da qui anche il claim “Respira! Sei al Miramonti” della proposta benessere. L’Hotel Miramonti si trova a 800 metri sul livello del mare, nella vallata dell’alto Savio. E’ immerso nel verde e affacciato sul Lago di Acquapartita, di proprietà della famiglia Batani. La nuova Spa, dotata di ampi spazi relax, per il benessere del corpo e dell’anima, consente giornate completamente detox, grazie anche all’ampia piscina con acqua calda, confortevole in ogni condizione climatica esterna. La magnifica vista sul lago e sui monti, l’ospitalità piacevole, mai invasiva, in pieno stile Batani’s touch, fanno di questo hotel il luogo ideale per una fuga dall’ordinario. L’Hotel Miramonti è la location perfetta per il proprio relax autunnale. Completano la proposta una cucina tradizionale, sapiente e gustosa, con prodotti locali. Cibi sani a chilometro zero, raccolti al di là del lago, sulle pendici della collina e portati direttamente in tavola, dopo essere stati lavati e trasformati dalle abili mani dello chef.

www.hotelmiramontibagnodiromagna.it – www.selecthotels.it

Wellness in Toscana: il progetto Via Francigena termale

Una Via Francigena che sempre di più si struttura e radica nel territorio toscano per offrire servizi e opportunità con una sinergia tra pubblico e privato. È così che parte in Toscana il progetto Via Francigena termale con l’obiettivo di offrire un servizio a chi fa il cammino e desidera ampliare l’esperienza del pellegrino attraverso una proposta dedicata al wellness. L’iniziativa ha come capofila il comune di Gambassi Terme ed è realizzata da Regione Toscana, Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) con la collaborazione di Federterme ed Ancot, l’associazione nazionale dei comuni termali. Sono sei le società termali che aderiscono al progetto nei comuni di Gambassi, Chianciano, Fivizzano, Montecatini, Montepulciano e Sorano. Si tratta di un’opportunità sia per i comuni della Francigena che per le strutture termali: un progetto che accresce le possibilità dei territori di qualificarsi. Le strutture termali si impegnano con un’offerta adeguata al pellegrino legata al trasporto, all’accoglienza e alla cura del corpo con momenti di benessere termale e tariffe agevolate ai pellegrini ed ai turisti della Via Francigena provvisti di credenziale ufficiale di AEVF.

È stato predisposto un disciplinare condiviso con strutture termali e comuni, un sito web dedicato all’interno del portale europeo delle Vie Francigene, la brochure trilingue e la raccolta di pacchetti termali per gli escursionisti che utilizzano la credenziale ufficiale della via Francigena.

