Amico Sole: assortimento estivo di solari Bottega Verde

Anche quest’anno, Bottega Verde propone una vasta gamma di solari per corpo, viso e capelli. Solari adatti ad ogni esigenza di pelle. Protezione per i fototipi più chiari e per pelle sensibile, adatte a tutta la famiglia; ma anche alle protezioni più basse per le pelli già abbronzate o naturalmente scure. Inoltre protegge ogni zona del corpo e anche i capelli sotto il sole. Dal pre al post sole: assortimento di doposole, bagnodoccia, makeup arricchito con filtri solari. Tra le numerose novità, SOL Calendula e Zafferano, una linea solare, arricchita con l’estratto di Calendula offre protezioni viso e corpo per la pelle sensibile di tutta la famiglia. La Calendula, coltivata in Toscana a Tenuta Massaini, svolge un’azione emolliente, lenitiva e rinfrescante. È combinata con l’estratto di fiori di Zafferano, ricco in minerali e vitamine, con proprietà rivitalizzanti e antiossidanti.

SOL Calendula e Zafferano di Bottega Verde è una linea all in-one. Adatta alla protezione sia del viso sia del corpo, offre formulazioni ultra leggere in latte, idonee anche per le pelli più sensibili e Water Resistant. La linea presenta varie tipologie di protezione dall’SPF alto (50) a quello medio (20) e assicura, oltre alla protezione da raggi UVA e UVB, idratazione e un’azione lenitiva.

Amico Sole: linea Chrono Age® Sun difesa naturale della pelle

Chrono Age® Sun è la linea Dermophisiologique specifica per la foto-protezione solare. Mira a rafforzare le difese naturali della pelle prima, durante e dopo l’esposizione al sole. Il prodotto attiva la ricostruzione della barriera cutanea e i meccanismi di protezione e riparazione dei danni cellulari. Le formulazioni della linea Chrono Age® Sun garantiscono una protezione a più livelli. La foto protezione si estende dalla superficie dell’epidermide fino ad un livello più profondo grazie ad un mix di filtri solari organici e minerali ad ampio spettro di assorbimento. Filtri fondamentali per limitare l’interazione diretta tra pelle e raggi solari, riflettendo e/o assorbendo tali radiazioni quando arrivano sulla superficie epidermica.

L’esclusivo complesso Multi defence TM di attivi antiossidanti, idratanti e cheratoplastici contrasta la foto immunosoppressione UV-indotta e il danno biologico. Queste difese proteggendo le cellule dall’azione dei radicali liberi; nel contempo rinforzano la barriera cutanea favorendo un’abbronzatura dorata e uniforme, e una pelle idratata ed elastica a lungo. I prodotti Chrono Age® Sun si caratterizzano per una tecnologia “skin feel” con texture ultraleggere, confortevoli e non unte. Sono a rapido assorbimento, facilmente spalmabili e assicurano una difesa totale dagli effetti dannosi del sole. Adatta per tutti i tipi di pelle e fototipi, anche nei soggetti più chiari e intolleranti. Privi di profumi e alcool, sono ideali sia per la cute maschile che femminile ed efficaci in ogni condizione di esposizione al sole: mare, montagna, città e anche durante l’attività sportiva.

Amico Sole: cresce la Collezione Eight Hour di Elizabeth Arden

Il kit di sopravvivenza contro i raggi del sole diventa ancora più completo. La Collezione Eight Hour si arricchisce di un nuovo prodotto: lo stick protettivo Eight Hour Cream Targeted Sun Defense Stick SPF 50 High Protection. Questo nuovo alleato della salute della pelle unisce i benefici leggendari di Eight Hour Cream ad un’intensa protezione in un formato pratico e comodo da usare. Ovunque tu vada, in spiaggia d’estate o in montagna d’inverno, la sua praticità e la sua facilità nell’applicazione lo rendono il prodotto indispensabile per divertirsi sotto il sole in tutta libertà. Al nuovo stick si aggiungono la Eight Hour Cream Targeted Sun Defense, una lozione leggera e oil free e Eight Hour® Miracle Hydrating Mist, una brume ultra fine che idrata, lenisce e rinfresca la pelle.

Formulata con un Mix di Superfrutti, ed arricchita con estratti lenitivi, ad ogni vaporizzazione rinfresca e calma la pelle, fornendo anche una dose di idratazione istantanea. Perfetto per ogni occasione, questo spray viso idratante multiuso è adatto a tutte le tipologie di pelle, incluse quelle sensibili.

Amico Sole: dalla ricerca Bioearth la Linea Solare Consho

Da Bioearth la protezione solare certificata sostenibile per uomo e ambiente: nasce la nuova Linea Solare Consho. È una linea per la protezione solare sostenibile per uomo e ambiente, certificata e vegan. Le protezioni solari Consho sono realizzate con soli filtri fisici (no filtri chimici) e ingredienti da agricoltura biologica. Sono facili da spalmare e sono formulate secondo il Protocollo Hawaii nel rispetto del primo e più restrittivo provvedimento legislativo sui prodotti solari per la salvaguardia degli ecosistemi marini. Certificate AIAB e approvate www.ecobiocontrol.bio, cercano il minimo impatto sull’ambiente grazie anche al packaging 100% riciclabile, leggero e compatto in alluminio e cartone.

Un ridotto impatto ambientale: dalla nascita… con ingredienti da agricoltura biologica, all’utilizzo… con 100% filtri minerali, no filtri chimici, no filtri nano, a fine vita …con un packaging 100% riciclabile. I solari Consho sono Creme solari formulate con solo filtri minerali non nano, testate su pelli sensibili e al nickel, senza profumi di sintesi aggiunti. Facilmente spalmabili, sono arricchite con un complesso di estratti botanici dalle note proprietà antiossidanti.

