Festa della donna 2022: Lucky Blue Smith testimonial di Oliver Peoples

Nel panorama del Joshua Tree National Park, il modello e musicista Lucky Blue Smith ha posato per la Campagna Primavera 2022 di Oliver Peoples. Lo ha fatto con la moglie Nara Aziza Pellman e la loro piccola Rumble Honey negli spazi organici dell’iconica Doolittle House. Con la sua inconfondibile forma, la casa spicca nel deserto pur mimetizzandosi con le sabbie e le alte formazioni rocciose circostanti. Immagini inondate dal sole della California e immerse nei toni sabbia del deserto, si osservano le ultime novità firmate Oliver Peoples indossate dalla famiglia Smith. Si va dalle montature in titanio Made in Japan accanto a linee accattivanti e glamour declinate in colori inattesi.

Alla base di ciascun occhiale c’è la straordinaria cura dei dettagli. Dettagli evidenziati da nuove filigrane di grande creatività e dalle intriganti finiture degli acetati, per citare solo alcune caratteristiche. Disponibili unicamente presso i negozi di ottica, department store e punti vendita specializzati più prestigiosi al mondo. I prodotti Oliver Peoples hanno saputo conquistare un seguito fedele di trendsetter influenti e all’avanguardia.

Festa della donna 2022: da Valentino Orlandi codici ornamentali

Valentino Orlandi lancia borse Mady in Italy “out of the ordinary”, create per esprimere con decisione lo stile di chi le sceglie. Un tripudio di colori vivaci che sprigionano energia e immergono in uno scenario quasi fantastico, onirico, fiabesco. Le creazioni sono l’espressione di un nuovo approccio alla moda, che rifugge le logiche omologanti della produzione di massa. Valentino Orlandi punta sul crescente bisogno di unicità, sulla voglia di essere sé stessi, di comunicare la propria personalità e il proprio stile attraverso l’accessorio.

Nuovi modelli, ricami e decorazioni affiancano declinazioni dei classici carry-over realizzati con pellami di qualità, antica tradizione artigiana del distretto pellettiero Marchigiano. Grande ispirazione arriva dallo stile retrò: forme, lavorazioni, chiusure clic clac, riportano in auge il sapore della moda vintage. Il motivo matelassé sposa nuove combinazioni e soluzioni stilistiche: il camoscio in tonalità frizzanti si unisce a dettagli in vernici glitterate.

Festa della donna 2022: Deichamann valorizza la femminilità

L’8 marzo Deichmann propone un’infinità di modelli di scarpe ideali per valorizzare la femminilità. Diverse le opzioni disponibili: una loafer in microfibra scamosciata beige per la donna chic, perfetta per andare al lavoro e sentirsi una power woman. Per un weekend fuori porta con le amiche, una sneaker in ecopelle completa gli outfit sporty chic. Un modo per anticipare la primavera è un dettaglio di fiori di ciliegio rosa.

Da sfoggiare nelle serate con le amiche di una vita la pump open toe shimmer, elegante e raffinata adatta anche per le cerimonie o gli eventi più importanti della stagione. Numerosi modelli sono già in vendita negli store Deichmann e nell’online store.

Festa della donna 2022: Marks & Angels presenta “Sicilia”

È disponibile online “Sicilia”, la nuova collezione Primavera/Estate 2022 firmata Marks&Angels by Alessia Marcuzzi. Tre nuovi modelli realizzati a mano: Giulia, Cri e Mini Cri, che mischiano tradizione e innovazione, bellezza e funzionalità. Una proposta per tutte le donne legate alle loro radici, ma che al tempo stesso non hanno paura di osare ed esplorare nuovi orizzonti. Una collezione che vuole raccontare ancora una volta gli elementi folcloristici della cultura artigianale italiana, sullo sfondo della Sicilia, una terra ricca di contrasti e dall’inestimabile patrimonio culturale.

“Questa collezione nasce per rendere omaggio all’arte del fatto a mano e alla regione che le dà il nome, fonte inesauribile di scoperte, ispirazione e non solo. La Sicilia è una culla di profumi, sapori e colori unici che sono il fil rouge dell’intera collezione”, afferma Alessia Marcuzzi. “È una perfetta sinergia tra usi, costumi e contemporaneità, un viaggio alla scoperta delle diverse storie della nostra terra tra mille colori, sapori, fame e fuoco”. La Giulia con colorazione argil, nera e lollipop; Cri e la Mini Cri, disponibili in color brandy, nero, rosso fuoco, bianco ottico e nude, sono prodotti artigianali, realizzati in pelle, 100% made in Italy.

