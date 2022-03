“Ritratte – Direttrici di musei italiani” è la mostra in corso alle sale degli Arazzi di palazzo Reale, a Milano, fino al 3 aprile. Gratuita e forse non a caso aperta in prossimità dell’8 marzo, giornata internazionale della donna. La rassegna presenta 22 fotografie, firmate da Gerald Bruneau, di altrettante direttrici di musei italiani. La mostra è promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano Cultura e Fondazione Bracco e ha il patrocinio del ministero della Cultura. Ha detto Gerald Bruneau: “Il mio intento è stato quello di mettere in risalto, insieme all’incommensurabile vastità e bellezza del patrimonio artistico italiano; e la bellezza di queste donne che si impegnano quotidianamente per rimettere i musei al centro di una proposta culturale elaborata in rete. Lo fanno insieme ai soggetti più rappresentativi delle realtà in cui sono immerse, invitano alla partecipazione, stimolano confronto e pensiero critico”.

Ritratte: la leadership al femminile

Nelle stanze del piano superiore di palazzo Reale, impreziosite da arazzi e da esemplari di arredi storici, gli scatti di Bruneau figurano come l’interpretazione contemporanea dei ritratti. Quei ritratti che la pittura concedeva ai personaggi illustri. In questo caso, però, le “ritratte” sono tutte donne, ai vertici di istituzioni importanti. L’obiettivo è dare visibilità alle donne e al loro lavoro: in questo caso, quando raggiungono posizioni più spesso ricoperte dagli uomini. Bellissime le fotografie: le direttrici sono rappresentate negli ambienti dei musei, a volte vicino o davanti a un’opera d’arte, in contesti a loro familiari, in pose ed espressioni studiate ma non artificiose.

Tra i nomi in mostra ci sono Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese di Roma; Emanuela Daffra, Direttrice Regionale Musei della Lombardia; Flaminia Gennari Santori, Direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini di Roma, Annalisa Zanni, Direttrice del Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Valorizzare le competenze delle donne

Fondazione Bracco ha già realizzato inteventi per richiamare l’attenzione sulle expertise al femminile. Il progetto “100 donne contro gli stereotipi” (100esperte.it), di Osservatorio di Pavia e Associazione Gi.U.Li.A., è stato sviluppato con Fondazione Bracco, grazie alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Si tratta di una banca dati online che raccoglie profili eccellenti di esperte, selezionate con criteri scientifici, in vari settori del sapere, strategici per lo sviluppo del Paese, allo scopo di aumentarne la visibilità sui media.

Fondazione Bracco aveva già lavorato con Gerald Bruneau nel 2019, per la mostra fotografica “Una vita da scienziata” con i ritratti di alcune delle più grandi scienziate italiane.

Ritratte – Direttrici di musei italiani – Palazzo Reale, Milano. Orari di visita: da martedì a domenica ore 10:00-19:30, giovedì chiusura alle 22:30. Ultimo ingresso mezz’ora prima. Lunedì chiuso.

Per informazioni: www.palazzorealemilano.it

