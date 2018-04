Il viaggio colorato di Hanita: eleganti silhouette

La nuova collezione Hanita racconta di una donna cosmopolita che vive il suo tempo, proiettata verso nuovi mondi e nuovi linguaggi. Il tema del viaggio: l’incontro tra culture diverse e periodi storici, luoghi e personaggi apparentemente agli antipodi, ma tutti accomunati da una contemporaneità espressiva illuminante. I nuovi idiomi del web e lo sviluppo tecnologico diventano proiezioni di una trama senza coordinate, una forma di pensiero interconnessa in grado di mettere in relazione esperienze diverse, eventi, pensieri, tempi e luoghi.

La collezione si esprime con un suo linguaggio fatto di stampe fiorate e geometriche, di lavorazioni jacquard, plissé e stuoie. È lussuosa e particolarmente ricercata per i tessuti importanti e le evoluzioni creative. Un mondo, fatto di geometrie e colori, che rivitalizza e arricchisce di personalità qualsiasi situazione, talvolta irriverente e trasgressivo, mai banale. Gli accostamenti includono l’arancio e il rosa intenso, il verde, il turchese, il lime e il fucsia per capi che rievocano le tendenze anni ’80. Giochi di trasparenze e sovrapposizioni rendono dinamici i capi in organza con dettagli di ricami in paillettes. I materiali tecnici si mescolano ai preziosi broccati in un mélange di contrasti per creare uno stile armonioso e contemporaneo.

www.hanita.it

La primavera firmata Verdissima: fiori, geometrie e delicati toni pastello

Una collezione fresca e leggera che ha il sapore della bella stagione, dall’allure suggestiva e raffinata per donne dall’animo romanticamente eclettico. Proposte easy-chic con fantasie floreali nelle nuance sorbetto, delicate righe mixate a piccoli pois, tinte unite sature e dense, oltre a trasparenze e un tocco di nero per le occasioni speciali. Sognante e poetica, ma con un pizzico di sensualità che si esprime anche nella scelta dei tessuti: soffice pizzo dal sapore retrò, impalpabile microfibra e dettagli lurex che rendono inconfondibile la collezione Verdissima SS18. Come pennellate di colore, alla maniera di Monet, fiorisce l’impalpabile microfibra con dettagli di pizzo tono su tono lilla e candy che colorano la propria silhouette. Una femminilità vezzosa, espressa nell’inconsueto accostamento cromatico lilla/polline, o più bon ton bianco/blu che a sorpresa propone il mix tra sottili righe e micro pois.

www.verdissima.it

Vivienne Westwood anglomania + Melissa

Nasce Brighton, la prima sneakers unisex in collaborazione con l’iconica designer inglese. La collaborazione tra Melissa e Vivienne Westwood continua a tracciare un lungo cammino di successi che raggiungono sempre più fan nel mondo. Vivienne esprime la sua personalità eccentrica dal 2008 attraverso Melissa per creare iconici modelli che suggellano questa unione e si traducono in un design unico: 100 % gomma e colori vivaci, nasce la sneakers unisex Brighton. Disponibile dalla taglia 35/36 sino alla taglia 45/46 in cinque varianti colore quali nero, bianco, oro, arancione e blu. La nuova sneaker Melissa non potrebbe essere più contemporanea. Caratterizzata da comfort e delicatezza, presenta dei dettagli cut out su entrambi i lati e un’esclusiva stampa sulla pianta del piede. La parte frontale richiama una texture canvas che si combina perfettamente con lo stile moderno di questa collaborazione.Vivi enne Westwood Anglomania + Melissa Brighton sneakers è disponibile per l’acquisto presso i negozi multibrands, sullo shop online italiano ed europeo shopmelissa.it – shopmelissa.eu

Eleganti silhouette: Pinokkio “Puro stile italiano”

Ogni stagione ha il suo fascino: con i capi Pinokkio è facile essere al passo con le ultime tendenze in ogni momento dell’anno!

Pinokkio è un brand di abbigliamento casual e formale, che grazie ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, mira ad accontentare anche i clienti più esigenti. Il suo stile tutto italiano, con una vasta scelta di capi e accessori, è un punto di riferimento per le donne che vogliono far risaltare la propria silhouette coniugando tendenza, qualità e prezzi competitivi.

La collezione Primavera è pensata per una donna dinamica e versatile che ama mixare i capi e renderli impeccabili in ogni occasione: giacche oversize a righe, pantaloni sporty, vestiti floreali, pullover colorati, t-shirt con stampe e camicie in fantasia.

Pinokkio attualmente vende direttamente con circa 21 punti vendita monomarca e nel loro eshop www.pinokkioshop.it

Leggi anche: