Non siete pronti per la prova costume ma oramai è troppo tardi? Anche le donne curvy hanno pieno diritto di viversi il mare e la spiaggia completamente a proprio agio. E’ il body positivity l’arma del futuro: la voglia di liberarsi dagli stereotipi e di essere felicemente fuori misura. Con dei costumi maxi comfort come quelli che propone Yamamay, oppure con il giusto abbigliamento da mare, si potrà stare tranquilli e vivere in serenità il periodo estivo.

Talvolta, le donne tendono a sentirsi in difficoltà perché non sono sicure del proprio corpo. Scegliendo però i costumi taglie forti si avrà la possibilità di poter vivere appieno l’estate al mare e di conseguenza, godersi la tintarella senza farsi troppi problemi. In alcuni casi, si devono scegliere dei modelli di costumi per donne formose che vanno ad esaltare quelle che sono nelle curve e soprattutto, nascondere le imperfezioni.

Come scegliere i costumi mare taglie forti

Il costume deve essere sempre fatto secondo quelle che sono le linee del proprio corpo. Generalmente, si deve cercare di coprire quelli che sono difetti andando invece ad saltare quelli che sono i pregi del vostro corpo. Una volta fatta un’analisi su quelli che sono i punti del corpo che volete coprire in caso di qualche chilo di troppo, il consiglio è quello di puntare su dei costumi taglie comode che vi faranno sentire bene con voi stesse.

Se ad esempio, il vostro problema è la pancia, si potrebbe optare per un costume intero oppure per un costume a vita alta che vada a coprire la pancia. Se invece il problema riguarda i fianchi, allora si potrebbe optare per una culotte oppure per un modello che vada a tagliare la linea dei vostri fianchi e aiuti a non cingere troppo le forme.

Le donne curvy alla prova costume

La prova costume non deve essere temuta dalle donne, cosa che invece a volte capita soprattutto per quelle curvy. Come abbiamo già anticipato, una delle soluzioni è il costume intero che è diventato di tendenza degli ultimi anni mentre in passato era invece considerato adatto solo alle donne mature. Sempre più spesso si opta però per il bikini. Nel caso ad esempio di un seno non particolarmente prorompente, si può portare per il reggiseno a fascia.

Invece, nel caso di un seno molto prosperoso si deve puntare per un modello con laccetti o spalline. E’ opportuno anche scegliere il tipo di fantasia giusta che possa andare ad esaltare il vostro corpo. Il bikini dovrebbe essere infatti scelto con disegni geometrici, molto colorati o fantasie floreali. È meglio evitare colori fosforescenti.

I costumi comodi e le cuciture

Un altro elemento molto importante da prendere in considerazione quando si deve scegliere il costume adatto al proprio fisico, sono le cuciture. Molto spesso infatti, ci sono dei modelli che hanno delle cuciture molto strette marcate che possono creare disagio e non farvi vivere serenamente la spiaggia.

La donna curvy finirebbe così per non rilassarsi come vuole in spiaggia. Il consiglio perciò è quello di provare dei costumi per donne formose che non hanno tanti orpelli o tante cuciture, quanto piuttosto sono caratterizzati da una sinuosità e linearità molto comoda. La scelta di questa tipologia particolare di costume aiuterà a vivere al meglio la spiaggia.

Costumi taglie comode senza rinunciare allo stile

Un altro cliché è quello per cui i costumi taglie comode non hanno particolari tipi di fantasie che potrebbero essere di tendenza e di stile. Questa cosa assolutamente non è vera in quanto le principali linee di costumi provenienti da ogni casa di moda italiana del mondo, hanno realizzato delle vere e proprie linee per donne curvy che non hanno limiti in termini di fantasia e di modelli.

Leggi anche: