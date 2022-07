Per gli amanti delle lasagne

La lasagna è il piatto principale della gastronomia italiana ma, anche se è difficile crederlo, le sue origini sembrano essere state identificate in Grecia. Nel I secolo a.C, vari autori fanno riferimento a un piatto diffuso all’epoca chiamato lagănum, il preferito del filosofo Cicerone e del famoso poeta Orazio. Sei sorpreso? Un attimo! Non è tutto. Nel 1982 l’Accademia Italiana della Cucina ha depositato presso la Camera di Commercio di Bologna la ricetta originale. Stiamo parlando, ovviamente, della lasagna alla bolognese che molto spesso viene confusa con la lasagna al ragù, che sarebbe nata a Napoli.

Lasagna Day

Il 29 luglio si celebra il Lasagna Day. Perché, sebbene esistano piatti simili in altri luoghi del mondo, le lasagne definiscono noi italiani. È il nostro simbolo mondiale, un’icona della nostra cultura, dell’amicizia e della famiglia, della folla, del divertimento, dell’amore e della gioia. Ogni anno, milioni di turisti si recano in Italia attratti dalla nostra cultura gastronomica. La cosa più interessante è che ogni regione ha una propria cultura in materia di lasagne.

Dove gustare le lasagne

Quali sono le migliori regioni italiane per gustare le lasagne? Sebbene si possano facilmente saporire lasagne deliziose in tutta Italia, ci sono alcune regioni che si distinguono per essere le più ghiotte di lasagne. Il Nord Italia è in testa con Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, seguite da Toscana, Piemonte e Veneto.

Le lasagne più popolari

Ma quali sono le lasagne più popolari in Italia? Preferisci la lasagna alla bolognese, quella vegetariana o quella all’ abruzzese? Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i segreti della lasagna, ti consigliamo di visitare questa interessante pagina interattiva. La pagina è creata dal leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio Just Eat, che ha analizzato i dati dei suoi ordini per mostrarti quali sono le lasagne più popolari. E caspita! Dobbiamo dire che i risultati ci hanno sorpreso…

È evidente che la lasagna non è solo il richiamo di molti ristoratori per la sua versatilità; infatti consente migliaia di combinazioni, ma il piatto della tradizione italiana tra i più amati anche a domicilio.

Allora, ti è venuta fame?

