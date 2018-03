Alfabeto turistico e paraturistico dalla lettura dei giornali

Alfabeto turistico

H Acca. Non capirci un acca … E’ quanto accada al ministro del Turismo del Belpaese che, appunto, di Turismo non capisce un H (anche perché del Turismo se ne frega e pensa solo ai Beni Culturali … dopodiché ci si chiede cosa ha da spartire il Mosè di Michelangelo con la pensione “Conchiglia” di Riccione o i Bagni “Iris” di Viserbella …).

K KLM. Non vuole comprare Alitalia. Gli svegli latini dicono che quelli del Nord Europa si alzano presto e si svegliano tardi…. E’ il caso di Klm che (‘lo dice La Repubblica’) ha detto di non voler comprare l’ex compagnia di bandiera del Belpaese (ma ci voleva tanto a fare due conti?…)..

I Italia. Povera (appunto) Italia. Ma non di danèe… di teste…. Troppe quelle di (censura)…. .

J Juventus Clamoroso al Cibali! Secondo alcuni cronisti sportivi (non prezzolati) sembra che l’ultima partita della Juve sia stata (stranamente) vinta senza favori arbitrali …

L Lombardia. Una tra le (poche) regioni “serie” del Belpaese, ma, si parla di trasporti è (pure lei) nella cacca … “Corriere” 21/2: “Trasporti violenti, rissa tra pendolari (treno bloccato), botte a Malpensa”, laddove gran rissa tra tassinari e abusivo, da cui domanda: ma, costa così tanto mettere un paio di vigili, o pulè, all’uscita dei voli (quindi primo impatto del turista nel Belpaese….)?. (Adesso, però, nel resto del Belpaese totalmente sconvolto e bloccato da 3 cm di neve 3, la Lombardia se l’è cavata, e a Milano tutto funziona ok…).

M Meridiana. Con i danèe della Qatar (Airways) diventa “Air Italy” e il Ceo della compagnia, Akbar Al Baker, con riferimento ad Alitalia, ha detto che “sono pronti a competere”. Povera (ex) compagnia di bandiera: va a finire che, prima o poi, ai suoi dipendenti je toccherà pure de lavorà …

N Non ha fregato niente a nessuno (salvo 2 o 3) …. Laddove si parla dello Short Track (alle v. Olimpiadi) anche perché (detto tra noi) nessuno (tranne pochissimi intimi) sa che cacchio era ….

O Olimpiadi (Quelle invernali in Corea). Non gliene è fregato di meno a (quasi) nessuno (salvo a quei 3 o 4 al corrente dello…. v. N.

P Pruderie (en français…). Quel perbenistico ma farisaico (ohèi, siamo già nel secondo da…mediante i ‘puntini’…. Tipo, ad esempio (e ‘lo fa’ il “Corriere della Sera”) l’uso della prima lettera dell’alfabeto eppoi i puntini… dopodichè (sempre ‘ad esempio’) se si legge “Bella f….” cosa ci sarà mai, cosa vorrà mai dire quella “F puntinata” (bella fantasmagoria, bella fierezza)? E “Vai a dar via il c…” forse significa donare il cappotto a un poveretto?….

Q Qualità della vita (& dei nostri polmoni). Se nella pianura padana piovesse tutti i giorni, tirasse (almeno quello…) tutti i giorni un vento della madonna, tutti stessero senza riscaldamento e non circolassero né camion né auto (in attesa di quelle elettriche previste tra qualche dozzina d’anni), beh, la qualità della vita migliorerebbe certamente ….

R Ricchi …. Corriere, 22/2 “… Teli vietati e numero chiuso. “Così salveremo Stintino” (come tutti, ben, sanno, arcinota spiaggia sarda…). “I contrari: la spiaggia sarà solo per ricchi”. Il Briatore si starà già leccando i baffi…

S Sofia, Non la (santa) Sofia (di Istanbul) né la Sofia (bulgara)… Bensì un bèl basìn alla Sofia Goggia, di Berghèm de Ura (Bergamo, di sopra, alta, tradotto per i non celtici, isole comprese), Oro Olimpico in discesa (!!!), vinto in quel posto coreano, Pyongquelchel’è, quasi impronunciabilmente difficile quanto il celtico idioma parlato da Sofia e dai suoi paìs.

T Tagli. Ci sono quelli del maslè (macellaio) e quelli ‘Cesarei’ (che negli ospedali costano più danèe, soldi, non dei tagli del maslè bensì dei tagli cesarei). Orbene, datosi che (“lo dice il giornale”) negli ospedali della Campania i ‘Cesarei’ sono percentualmente molti (fino al 80%) di più (appetto a quelli del resto del Belpaese) sono in corso indagini ….

U Ucraina. Stante la (quasi) certezza che i sudditi del Belpaese di geografia ne sappiano poco (se non niente…), questo (modesto) alfabeto fornisce dettagli (pochi ma utili “per saperne di più”) di un Paese del mondo (fonte, il solito, meraviglioso “Calendario Atlante De Agostini 2018”). Ucraina, 576.000 kmq (poco meno di 2 volte il Belpaese), più di 48 milioni gli abitanti (meno le moltissime, brave badanti trasferite in Italia), capitale Kiev (quasi 3 milioni di abitanti), unità monetaria Hryvnia (100 kopeki), indice sviluppo umano 0,743, quindi al 84° posto della classifica mondiale (Italia, 0,887, al 26° posto). NB (per acculturati del balòn) il milanista Scevchenko era (anzi è…) ucraino, e, purtroppo lo era (anzi è…) anche Chernobyl…. . PS La Ukraine Airlines va in tanti posti e ha buone tariffe…

V Viaggi. C’era una volta il travel consultant… Adesso, “Lo dice internet”…

Z Zelo. Di una banca denunciante (Lettere al Corriere 22/2) che un suo cliente non aveva scritto “non trasferibile” su un assegno emesso. Morale: “proposta” al ‘dimenticante’ oblazione 6.000 euro entro 60 gg (sennò multa ‘da 3.000 a 50.000 euro’). Mah …

