Tutto è pronto in Valle d’Aosta dopo le abbondanti nevicate. Il comprensorio di La Thuile conferma per sabato 30 novembre l’apertura parziale degli impianti. La stagione invernale 2019/2020 si inaugura con la Telecabina DMC delle Funivie Piccolo San Bernardo. Gli sciatori potranno così usufruire delle piste del lato italiano dell’Espace San Bernardo. Gli impianti aperti in quota saranno Chalet Express, Chaz Dura Express, Piloni, Gran Testa, Belvedere.

Il costo dello skipass giornaliero per questo weekend di inizio stagione sarà di 30,00 euro. Ulteriori informazioni sulle piste, le seggiovie aperte e le tariffe sono consultabili sul sito www.lathuile.it, oppure telefonando a Funivie Piccolo San Bernardo +39 0165 884150. L’apertura del collegamento internazionale dell’Espace San Bernardo, che unisce La Thuile con la parte francese di La Rosière è prevista il prossimo 14 dicembre.

La stagione invernale nel comprensorio La Thuile

La stagione invernale 2019/2020 si annuncia ricca di eventi. Da segnalare per primo la Coppa del Mondo di Sci Femminile che si svolge il 29 febbraio e il 1° marzo 2020. L’evento ritorna a La Thuile dopo l’edizione del 2016. La manifestazione vedrà correre le campionesse del circo bianco in una Combinata e in un superG sulla sfidante e famosa pista 3 Franco Berthod.

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nel comprensorio si terrà la tradizionale Fiaccolata dei maestri di sci prevista per il 30 dicembre, la Fiaccolata dei bambini il 31 dicembre 2019 e il Capodanno in piazza il 31 dicembre con la musica dal vivo dei Just Dance. Si svolgeranno anche due giornate solidali. La prima “Staffetta eventi” avrà luogo l’11 gennaio per celebrare i 30 anni della Fondazione Telethon con giochi, musica e la possibilità di acquistare lo skipass con tariffa agevolata. La seconda “Diamo una manche al Telefono Azzurro”, gara di sci e snowboard, giunta alla sua 25^ edizione in programma il 28 marzo 2020.

Info: www.lathuile.it

