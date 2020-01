Spirito sportivo. GO Carpisa presenta “Heritage Jeep”

Heritage Jeep è una capsule collection da viaggio pensata per chi ama l’avventura. Celebra lo spirito sportivo e l’avventura all’aria aperta. La collezione Go Carpisa, nata in collaborazione con il marchio americano Jeep, rende omaggio ad un tema che da sempre appartiene al DNA dei due brand: il viaggio e il desiderio di esplorazione. Il progetto comprende una linea di trolley in tre taglie S-M-L, un borsone trolley a 2 ruote, marsupi, zaini e borsoni da viaggio. Tutti caratterizzati da un alto contenuto tecnologico, impreziosito da dettagli unici.

I trolley sono stati realizzati in resistente abs con pellicola superficiale in policarbonato dalla finitura satinata. Sono dotati di trolley system telescopico, ruote Hinomoto doppie ed ultra-silenziose. Resistenza e massima versatilità per garantire ogni tipo di utilizzo e personalizzate in esclusiva per Jeep. Il logo Jeep impreziosisce l’estetica del prodotto, rendendolo versatile e perfetto per il viaggio ma anche per una dimensione più urbana. I modelli della capsule collection leggeri e comodi, adatti a tutte le stagioni sono disponibili nei colori che per antonomasia rievocano le nuance della natura: verde militare, nero e arancio.

www.carpisa.com

Spirito sportivo. Marni pop folk market

L’universo colorato del Pop Folk Market arriva su marni.com, con una serie di divertenti oggetti di design e lifestyle. Interpretando lo spirito del brand attraverso un design che trova ispirazione nell’identità poliedrica delle collezioni, nei materiali non convenzionali e nelle cromie inaspettate. I prodotti del Marni Pop Folk Market sono unici ed eclettici, e si adattano con creatività ad ogni spazio.

Il nuovo Market online di Marni ospita una linea di borse proposte in colorazioni inedite. Tra queste le Crochet Bag in cotone e lana dal carattere rétro, le Hammock Bag che ricordano piccole amache e le iconiche Striped Bag. Quest’edizione di Marni Market vede inoltre l’introduzione di una Fish Bag in maglia dalle tonalità fluo e di un’originale reinterpretazione della Basket Bag in PVC, caratterizzata dall’intarsio Pop Folk.

Ogni creazione del Market è unica, frutto della lavorazione manuale di artigiani colombiani che collaborano con il brand da molti anni. Nel rispetto delle tradizioni locali, ogni prodotto è realizzato secondo meticolosi processi artigianali che richiedono attenzione per ogni dettaglio.

www.marni.com

Spirito sportivo. Persol, lo stile come filosofia di vita

Quando fondò il marchio Persol a Torino nel 1917, Giuseppe Ratti aveva come obiettivo quello di creare occhiali che proteggessero dal sole con un perfetto mix tra design e funzionalità. Questo imprinting ha permesso a Persol di diventare un marchio noto nel mondo per essere sinonimo di uno stile senza tempo. Attori e registi internazionali hanno indossato Persol fin dai primi anni ’60, momento di massimo splendore di Cinecittà con la Dolce Vita. Questo link con il cinema ha permesso di consacrare i Persol come icone di stile italiano. La nuova collezione nasce da questo heritage e da questa filosofia. Occhiali da sole e da vista che proteggono dai raggi solari con la massima efficacia, offrendo una perfetta visione.

Le montature Persol sono realizzate con cura artigianale e materiali scelti. I brevetti insuperati che le caratterizzano, le rendono inoltre confortevoli, bilanciate, aderenti ma non costrittive.

Questo occhiale da sole dalla silhouette ovale è la reinterpretazione di un modello Persol degli anni’40 ed evoca immediatamente il fascino senza tempo dei grandi divi del cinema. Aste flessibili assicurano una perfetta calzata a questo modello, che è rifinito in ogni dettaglio con attenzione artigianale e declinato in una gamma di esclusivi acetati vintage e classici in abbinamento a lenti premium in cristallo, da scegliere anche in versione polar.

www.persol.com

Spirito sportivo. MBT: benessere, estetica e materiali

Nuovi modelli dal design Made in Italy, ideati sulla scia del rinnovamento degli ultimi anni del brand. La caratteristica suola curva brevettata di MBT è abbinata a modelli completamente disegnati in Italia. Il know how manifatturiero di un paese che rappresenta un’eccellenza indiscutibile del settore. All’interno dell’ampia gamma di calzature, l’attenzione al design non può prescindere dall’impiego di materiali che sappiano valorizzare con coerenza prestazioni, look e comfort. Le linee Casual e Dress sono così completate dall’utilizzo su più modelli della pelle Nabuck. Un pellame pregiato e morbido al tatto, levigato e lucidato per produrre un effetto simile al velluto. Però particolarmente adatto all’utilizzo quotidiano, grazie al suo spessore e alla resistenza all’usura.

Tra i modelli di punta di questa FW 19-20 figura per la linea donna il modello Pate. Design Made in Italy, disponibile in tre colori, si inserisce tra le proposte Dress della linea Posturale. La tomaia in Nabuck è contraddistinta da un fitting esaltato dal sock in neoprene che avvolge il piede e rende la scarpa accattivante nelle forme e nei dettagli. La suola Performance di Pate agevola il passo e la rullata, fornendo al corpo tutti i benefici della tecnologia MBT. I dettagli ideati per facilitare il movimento accompagnano particolari strutturali pensati per un comfort totale. L’assenza di cuciture interne nei punti sensibili del piede, rendono la scarpa ideale per essere indossata in momenti speciali o per lunghe passeggiate.

www.mbt.com

Leggi anche: