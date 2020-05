Alleati online per la bellezza delle mamme!

L’Acqua di Colonia alle rose Wally 1925

Parte da lontano l’abitudine di nonne e bisnonne di spruzzarsi il corpo e le mani di profumo. Oltre naturalmente a profumare cassetti per la biancheria, lenzuola, ma anche abiti e fazzoletti. Wally nasce nel 1925 producendo un “Profumo speciale, Colonia Rosa d’Italia”. Così recita l’antica etichetta. Ancora oggi, nel rispetto della più antica tradizione profumiera toscana, mantiene una produzione artigianale di Acque di Colonia.

Tanti i profumi e le essenze: Rosa d’Italia, Lavanda, Cuoio di Russia, Fougère, Pelle di Spagna, Classica. La confezione ha conservato l’antica bottiglia ottagonale da 500 centilitri, con tappo in bakelite e relativa pompetta originale “verde bandiera”, in gomma rivestita in seta.

Alleati online: Zalando Beauty per la festa della mamma

È davvero difficile scegliere tra le mille proposte Zalando Beauty per festeggiare la mamma: marchi leader del settore e prodotti di avanguardia. Su Zalando, la piattaforma europea online leader per il fashion e il lifestyle, si trova una scelta davvero ampia per prendersi cura di sé: trucco, cura della pelle, accessori per capelli e profumi.

L’importante è lasciarsi ispirare dalle proposte per scegliere il regalo più adatto alla persona che amiamo. Per esempio, una mamma audace apprezzerà il rossetto rosso fuoco. La mamma tradizionale apprezzerà una fragranza morbida e fresca. La mamma pratica apprezzerà una crema idratante o uno scrub per il corpo. Per tutte ovviamente ottimi i prodotti per curare i capelli in casa.

Alleati online: nuovo Active Clay Cleanser di Dermalogica

È arricchito con prebiotici per riequilibrare la pelle il nuovo Active Clay Cleanser di Dermalogica. La sua doppia azione, a base di Argilla Caolino e Carbone vegetale e fitolipidi, aiuta a purificare e riequilibrare la pelle grassa. Così Active Clay Cleanser offre il 30% di potere detergente in più e aiuta a riequilibrare il microbioma, lasciando la pelle rivitalizzata, rigenerata e profondamente purificata.

Un microbioma equilibrato, cioè i batteri presenti sulla pelle, è fondamentale per favorire la salute della stessa pelle. Molte persone con la pelle grassa sbagliano, infatti, utilizzando detergenti troppo aggressivi e non applicando la crema idratante, convinte che vada ad aumentare l’effetto lucido della propria pelle. Questo altera la naturale barriera protettiva della pelle, e può anche causare lo squilibrio del microbioma. Active Clay Cleanser è acquistabile online presso le Boutique Dermalogica.

Alleati online: Caudalie: smell therapy a tutte le ore

Dall’aurora al crepuscolo, una passeggiata per rilassare o rivitalizzare, è una questione di ore. Tante le Eau Fraiche di Caudalie rendono la giornata meravigliosamente profumata e frizzante.

La Rose de Vigne, in cui il tono della rosa al primo mattino, umida di rugiada, si fonde con le note acidule del rabarbaro.

Il Fleur de Vigne, connotato da note di rosa bianca, pepe rosa e melone con accenti energizzanti di pompelmo, mandarino e cedro.

Eau des Vignes, invece, ha note fresche di bergamotto che si accordano all’eleganza dell’iris e al muschio bianco.

Fino a Thé des Vignes, in cui la dolcezza carnale della buccia dell’uva attraente come velluto si unisce a muschio, liquore di zenzero, infuso di fior d’arancio e gelsomino.

