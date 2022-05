Castello di Spaltenna riapre con una piscina a sfioro sulle vigne

Il Castello di Spaltenna si trova in un’oasi di pace a Gaiole in Chianti, nel panorama incantato delle terre senesi. Nel cuore del Chiantishire, in posizione strategica vicina ai più conosciuti itinerari turistici della Toscana, Castello di Spaltenna è un antico borgo medioevale. È costituito da una Pieve con torre campanaria dell’anno 1000 e dal monastero fortificato del XII secolo trasformato in un Resort 5 stelle. Un luogo dove assaporare il meglio dell’ospitalità e dove godere tutti i comfort di una struttura in cui ‘lusso è sinonimo di semplicità e attenzione verso le piccole cose’.

Quest’anno Castello di Spaltenna rinnova l’offerta turistica con dotazioni e infrastrutture per accrescere il ben-essere dei suoi ospiti. Il restyling della piscina a sfioro sulle vigne è una magnifica attrattiva per il tempo libero. Nuove opportunità per la cura del corpo offrono relax in un contesto davvero di pace e tranquillità. Scopo del resort è garantire nel contesto bucolico una esperienza di soggiorno indimenticabile.

Castello di Spaltenna: Infinity relax

La nuova piscina Infinity dalle dimensioni semi-olimpioniche (25mx7) è un vero unicum per un resort della questa categoria. Costruita a sfioro sui vigneti che circondano la proprietà, la piscina si affaccia su un panorama che toglie il fiato. Inoltre richiama il prospetto sud architettonico del Castello con torri che si specchiano nell’acqua; due rampe di scale poste lateralmente facilitano l’accesso in acqua. Oltre alla piscina all’aperto e una terrazza solarium, la struttura mette a diposizione dei suoi ospiti anche una piscina coperta e riscaldata con vista sulla campagna Toscana.

“Quest’anno abbiamo voluto investire nella costruzione di una piscina semi-olimpionica”, ha dichiarato Alessandro Ercolani, General Manager del Castello di Spaltenna. “Dal punto di vista architettonico, la struttura risulta in armonia e perfettamente coerente con il panorama. Ci auguriamo – conclude Ercolani – che la nostra clientela possa apprezzare le innovazioni che abbiamo apportato. Dai segnali che riceviamo ci sentiamo ottimisti e fiduciosi per la stagione in arrivo”.

Restare in forma e godersi il territorio

Per i cultori del movimento e dell’esercizio fisico c’è una palestra attrezzata con tecnologie di ultima generazione. Non mancano neppure le attività praticabili all’aperto: tennis, bike (Gaiole in Chianti è il paese dell’Eroica), trekking nei numerosi percorsi tra vigneti e boschi incontaminati del Chianti. Il resort Castello di Spaltenna grazie all’accordo con la società Bicelo, mette a disposizione degli ospiti le e-bike che sono all’interno del Castello; grazie a un’apposita app, in autonomia, si potranno visitare luoghi e destinazioni interessanti del circondario.

A fine giornata è bene rigenerare il corpo rilassandosi presso La Pieve Spa. Il centro benessere offre trattamenti viso e corpo sia per donna che per uomo con i prodotti della rinomata linea di skincare svizzera La Colline. Esperta nella rigenerazione cellulare, La Colline si fa apprezzare per l’esclusiva creazione di formulazioni complesse basate su principi attivi high-tech accuratamente dosati. Questa tecnica ‎offre ai clienti il meglio della natura svizzera sublimata dalla biotecnologia. Si tratta infatti di vere e proprie cure di bellezze rigeneranti e ringiovanenti i cui principi attivi ‘Cell Llife Extender’ sono in grado di trasformare i radicali liberi in acqua e ossigeno correggendo e prevenendo l’invecchiamento cutaneo.

Castello di Spaltenna: una cucina a 3 stelle

Di estremo interesse è anche l’esperienza culinaria offerta dal ristorante Il Pievano con le ricette del giovane chef stellato del Castello di Spaltenna. Il Pievano per il quinto anno consecutivo ha ottenuto la stella Michelin. 3 nuovi menù degustazione, nati dall’estro creativo dello chef Stelios Sakalis, allievo di Gordon Ramsey, permetteranno agli ospiti di assaporare i piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna e innovativa. Mrs Jakyll, quattro portate puramente mediterranee; Dr Jackyll sei portate di linea classica che rappresentano le origini greche dello chef ed il territorio toscano se non chiantigiano; Mr Hyde un blind menu ideato per sorprendere gli ospiti del resort.

Quest’anno a completare la squadra il nuovo Restaurant Manager, Saverio Roseni, che vanta una lunga e provata esperienza nella più prestigiose strutture di hotellerie. Altro fiore all’occhiello della struttura la Cantina che oltre al Chianti Classico e Riserva prodotto dalle vigne del Castello, offre circa 750 etichette.

Camere di charme e residenze private

Le camere arredate all’insegna del gusto e del comfort, ciascuna diversa dall’altra, sono tutte caratterizzate da un grande charme. Per chi desidera maggiore privacy, la struttura dispone di tre residenze private immerse nella campagna toscana: le Caciaie, antico casale toscano risalente al 1300. Composto da due edifici separati è circondato da un parco con piscina e nelle sei stanze con bagni privati può ospitare fino a 12 persone; la Canonica, nell’incantevole borgo medioevale di Vertine, è una residenza d’epoca che risale al XII secolo, soluzione ideale per famiglie. La proprietà ha un giardino privato con piscina e può ospitare fino a 8 persone nelle quattro camere da letto con bagno privato. La terza residenza è Vertine spa apartment, un appartamento che può ospitare fino a 4 persone con una spa dedicata.

Info: www.spaltenna.it/

Leggi anche: