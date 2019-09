La settimana bianca rappresenta la vacanza invernale più gettonata in assoluto. Ad andarci non solo gli esperti sciatori. Lo sci è lo sport principale di chiunque ami stare sulla neve. Anche una corsa con lo slittino o una semplice passeggiata in montagna sono motivazioni più che valide per partire. Federalberghi ha stimato che, nel primo trimestre di quest’anno, oltre 10 milioni di italiani hanno prenotato una settimana bianca, soprattutto sui monti nostrani. La tendenza favorevole sembra destinata a ripetersi anche nei prossimi mesi. In particolare nei periodi di Natale e Capodanno quando la neve tornerà a far sognare i turisti.

Proprio in questo periodo sono disponibili online le migliori offerte per le settimane bianche su portali noti quali Ignas.com. Tra le mete più scelte in assoluto vi è il Trentino Alto-Adige. Ad esempio, è molto noto il Passo Rolle, tra Trentino e Veneto, a quasi 2.000 metri di altitudine tra la Valle del Primiero e la Valle di Fiemme. Posto nel cuore delle Dolomiti, questo Passo offre panorami mozzafiato che sono anche cornice di passaggio frequente del Giro d’Italia. Abbondano, ovviamente, gli impianti sciistici.

Settimana bianca: Madonna di Campiglio e Val Venosta

Ma non sono solo le Dolomiti, dal meraviglioso colore rosato al tramonto, l’unica bellezza di questi luoghi. Circondata dal Parco Naturale dell’Adamello, Madonna di Campiglio è una celebre località turistica. Ma è anche sede di gare sciistiche e del famoso Carnevale asburgico. Il carnevale che rievoca la visita della principessa Sissi in questi luoghi avvenuta alla fine dell’800.

Da Merano a Passo Resia, la Val Venosta rappresenta sicuramente un’altra meta interessante per una settimana bianca. La Val Venosta offre scorci di rara bellezza: i ghiacciai dell’Ortles, il Castello di Tirolo a Merano. Senza dimenticare il campanile semi-sommerso nel lago di Resia, nei pressi del passo omonimo.

Settimana bianca: San Martino di Castrozza e Cortina d’Ampezzo

Nella parte più orientale del Trentino sorge, infine, San Martino di Castrozza, non lontano dalla già citata Valle del Primiero. Anche qui abbondano le piste da sci e la località, circondata dal Parco Naturale Paneveggio, offre la romantica vista delle Dolomiti poco distanti.

La catena dolomitica si estende anche al Veneto. Proprio qui, nella provincia di Belluno, sorge la mitica Cortina d’Ampezzo, ancora oggi una delle mete in cima alla classifica tra quelle preferite per la settimana bianca. Parco Naturale e area protetta, Cortina d’Ampezzo offre cime spettacolari che superano i 3.000 metri, altopiani, ghiacciai e percorsi ottimi sia per lo sci che per lo snowboard, oltre che sentieri per il trekking estivo. Per i suoi paesaggi mozzafiato è stata scelta più volte quale sfondo e set per film, serie tv e persino spot pubblicitari: non a caso, è spesso meta anche di personaggi celebri.

Settimana bianca: sciare sugli Appennini

Se le Alpi sono tra le destinazioni più scelte, anche gli Appennini non sono da meno: basta spostarsi in Abruzzo per godere di panorami altrettanto suggestivi. Uno su tutti, è il Parco Nazionale della Majella, nel quale è possibile trovare vette come Passolanciano-Maielletta, Passo San Leonardo e Campo di Giove che sono tra le località sciistiche più visitate. Le cime qui sono più dolci e meno elevate rispetto a quelle nel nord Italia e ciò significa anche temperature meno rigide nella stagione invernale.

Infine, se nel nostro Paese possiamo vantare località sciistiche di tutto rispetto, anche all’estero è possibile approfittare di escursioni sulla neve uniche e spettacolari: in Austria si può scegliere se recarsi a Kitzbuhel per una discesa libera o una corsa in slittino, oppure a Solden, dove i picchi di alcuni monti superano i 3.000 metri, o ancora nell’esclusiva Schladming, dove è possibile fare una corsa su una slitta trainata da cavalli.

